Come un tuono, il regista: 'Bradley Cooper ha quasi lasciato il set dopo la riscrittura del copione'

Il regista di Come un tuono, Derek Cianfrance, ha dichiarato di aver dovuto convincere l'attore a rimanere nel film a poche settimane dall'inizio delle riprese.

Il regista di Come un tuono Derek Cianfrance ha rivelato che Bradley Cooper ha rischiato di abbandonare il film del 2013 dopo aver ricevuto una sceneggiatura riscritta.

Il regista, che ha anche co-sceneggiato il dramma criminale con Ryan Gosling ed Eva Mendes, ha recentemente dichiarato a IndieWire di aver coinvolto lo sceneggiatore Darius Marder per riscrivere "ogni parola" del film poco prima dell'inizio delle riprese.

Tuttavia, Cianfrance ha dichiarato che una volta che l'attore di A Star Is Born ha letto il copione aggiornato, non è stato molto contento dei cambiamenti apportati al suo personaggio, Avery, un agente di polizia che uccide un ladro empatico (Gosling) a metà del film.

Come un tuono: Bradley Cooper insieme al regista Derek Cianfrance sul set del film

Il racconto del regista

"Avevo dato a Marder la sceneggiatura e lui aveva un sacco di appunti, e in un certo senso ero d'accordo con molte delle cose che diceva. Così abbiamo riscritto ogni parola da 10 settimane a 6 settimane", ha ricordato. "Ricordo di aver dato a Bradley Cooper la copia della la nuova sceneggiatura di Come un tuono e di aver ricevuto un suo messaggio vocale che diceva: 'Fratello, voglio solo farti sapere che ho letto la nuova bozza e sono fuori'".

Cianfrance ha affermato che Cooper era frustrato perché "non era il film che avevamo firmato per fare". Il regista ha quindi raccontato di aver fatto visita all'attore di Maestro per sperare di fargli cambiare idea, soprattutto perché la pellicola è stata parzialmente finanziata grazie al coinvolgimento di Cooper.

"Il giorno dopo avrei trasferito la mia famiglia a Schenectady e l'intera troupe sarebbe venuta lì. Avevo comunque tutti i soldi per realizzarlo", ha aggiunto il regista di Blue Valentine. "Gli ho detto tipo 'Posso venire a parlarti?'. Così sono andato a Montreal e ho avuto una lunga conversazione con lui, da mezzanotte alle 3:30 del mattino, in cui l'ho fatto riprendere. Solo negli ultimi cinque minuti si è convinto. Credo che si sia stancato. Voleva andare a letto".