Come un tuono, Ryan Gosling ed Eva Mendes: tensioni sul set

Sul set di Come un tuono ci fu un crescendo di tensioni tra Ryan Gosling ed Eva Mendes: il regista infatti fece in modo da insinuare dei sospetti nell'attore.

Derek Cianfrance, il regista di Come un tuono, avrebbe volutamente tentato di aumentare la tensione sul set confidandosi in privato con Eva Mendes e convincendola a comportarsi in modo più freddo nei confronti di Ryan Gosling e più amorevole in compagnia di Mahershala Ali. I due attori interpretavano rispettivamente il suo ex ed il suo attuale fidanzato.

Come un tuono: Eva Mendes con il figlio piccolo in una scena del film

Questo comportamento sul set da parte della Mendes, costante e crescente, anche a macchine da presa spente, ha portato Gosling a diventare visibilmente sempre più confuso e ansioso a causa dell'atteggiamento distaccato dell'attrice, sua amica di lunga data e futura fidanzata, oltre che aggressivo nei confronti di Ali. Il regista è quindi riuscito a raggiungere il suo obbiettivo visto che questo malessere di Gosling traspare sullo schermo.

Ryan Gosling insieme al figlio in una scena di The Place Beyond the Pines

Ryan Gosling e Mahershala Ali, entrambi apparsi in questo film, sono poi andati a girare rispettivamente La La Land e Moonlight ed entrambi sono stati premiati per errore con la statuetta del miglior film durante la stagione degli Oscar del 2016. Stranamente, La La Land è stato erroneamente annunciato come vincitore del premio risultando in un'imbarazzante, seppur divertente, passaggio di mano delle statuette d'oro.

Il titolo originale di Come un tuono è la traduzione in inglese del nome della città di Schenectady, derivato a sua volta da una frase in lingua mohawk che significa "posto al di là delle pianure di pini". Da qui la traduzione in inglese "place beyond the pine plains" che ha inspirato il titolo originale.