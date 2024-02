Maestro, Bradley Cooper: 'I bagni gelidi al mattino mi tengono concentrato'

Intervistato dal New York Times, Bradley Cooper ha raccontato un rito che compie tutte le mattine, e che non associa ai ruoli che interpreta. Il regista di Maestro, film che ha ricevuto ben sette candidature ai premi Oscar tra cui proprio quella al miglior attore per Cooper nel ruolo del compositore Leonard Bernstein, ha parlato dei bagni gelidi che è solito affrontare ogni mattina.

"James Nachtwey [fotografo del Times] mi ha chiesto se ci sono rituali che faccio per prepararmi a un ruolo. Non ho realmente risposto ma ho menzionato che faccio il bagno freddo ogni mattina quando mi alzo".

Bagni freddi

Nell'articolo del NY Times dedicato a Bradley Cooper, la star di Una notte da leoni è immortalato mentre brandisce un martello nella neve prima di fare un bagno freddo:"Eravamo fuori accanto ad un ruscello, ci siamo guardati e abbiamo pensato 'Ok, proviamoci'. Era molto più freddo, del bagno freddo a cui sono abituato, e sfortunatamente non avevo un asciugamano o un cambio di vestiti. Ma ci siamo fatti una buona risata".

Maestro: Bradley Cooper impegnato alla regia

Il fotoreporter James Nachtwey noto per i suoi reportage fotografici nelle zone di guerra come l'Iraq, l'Afghanistan e l'Ucraina, non aveva mai fotografato una star del cinema. Maestro è l'ultimo film di regista di Bradley Cooper, protagonista nel ruolo di Leonard Bernstein, nel cast insieme a Carey Mulligan, Matt Bomer, Maya Hawke, Sarah Silverman, Michael Urie, Gideon Glick e Sam Nivola.