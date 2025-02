Marco Giallini non sta bene? L'attore fa chiarezza sulla sua presunta malattia

Nelle sue recenti apparizioni pubbliche, Marco Giallini è apparso dimagrito e la sua voce sembrava non essere al meglio, cosa che ha mandato in paranoia i suoi fan che hanno subito cominciato a parlare di una possibile malattia.

A tranquillizzare tutti, ci ha pensato proprio l'attore romano, che a FanPage ha dichiarato: "Ho le corde vocali ispessite a causa del fumo, ma mi sto curando. Dovevo iniziare una terapia a base di cortisone, ma essendo un percorso piuttosto lungo l'ho rimandata più volte. Dopo la cura, la voce tornerà come prima".

Giallini ha quindi aggiunto senza perdere il senso dell'umorismo: "Sono anche dimagrito, è vero, ho perso cinque chili per fare un altro film e non sono riuscito a riprenderli in tempo. Con l'età, ora si notano ancora di più. Io stesso, a volte mi guardo e penso: 'Oddio, sembro morto'".

Il recente successo di ACAB e Rocco Schiavone

Una scena di A.C.A.B. La serie

Marco Giallini è reduce da un doppio successo sul piccolo schermo, il primo sulla piattaforma Netflix, mentre il secondo l'ha visto tornare a interpretare il poliziotto protagonista per la sesta stagione, ora in onda su Rai 2. Senza contare il fenomeno di FolleMente, campione di incassi dell'ultimo weekend al cinema.

Rocco Schiavone. Marco Giallini in una sequenza della sesta stagione.

Per quanto riguarda il suo punto di vista sui due personaggi da lui interpretati, l'attore ha espresso un pensiero: "Come tutti, anche Rocco e Mazinga hanno i loro problemi. La divisa non li rende meno umani, ma questo vale per qualsiasi lavoro: ogni mestiere ha i suoi lati oscuri e le sue difficoltà e questo vale anche per chi lavora nelle forze dell'ordine".

Quello di Rocco Schiavone, però, rimane il suo preferito tra i due: "Nei panni di Rocco mi ci trovo bene perché siamo simili. È un personaggio maledetto, un po' noir e sopra le righe. Le personalità come la sua hanno sempre avuto successo nella storia del cinema, è un perdente e questo lo rende affascinante. La gente gli vuole bene per questo", ha concluso Giallini.