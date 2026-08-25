Come farsi lasciare in 10 giorni, il sequel della rom-com simbolo degli anni Duemila è in cantiere

Paramount rimette mano al cult del 2003 e se Kate Hudson è già a bordo come produttrice, la grande incognita è Matthew McConaughey. Tornerà una delle coppie più amate del grande schermo?

A più di vent'anni da quella scommessa sentimentale diventata uno dei simboli della commedia romantica dei primi anni Duemila, Come farsi lasciare in 10 giorni potrebbe tornare al cinema con un sequel. Paramount Pictures ha infatti avviato lo sviluppo di un nuovo film legato alla pellicola del 2003 con Kate Hudson e Matthew McConaughey, anche se per rivedere Andie e Ben insieme sullo schermo servirà ancora qualche passaggio.

Come farsi lasciare in 10 giorni avrà un sequel? Il progetto è appena partito

Il nuovo capitolo si trova ancora in una fase molto preliminare. Paramount è alla ricerca di uno sceneggiatore e, al momento, nessun attore ha firmato ufficialmente per entrare nel cast del sequel di Come farsi lasciare in 10 giorni. Ma c'è però già una presenza importante dietro le quinte: la protagonista del cult del 2003 Kate Hudson produrrà il film insieme a Stacey Sher attraverso Shiny Penny Productions.

L'intenzione dello studio sarebbe quella di coinvolgere sia Hudson sia McConaughey, riportandoli nei ruoli di Andie Anderson e Benjamin Barry. Una reunion che rappresenterebbe naturalmente il principale richiamo dell'operazione, considerando quanto la chimica tra i due interpreti abbia contribuito alla popolarità del film originale.

Matthew McConaughey stesso qualche tempo fa aveva ricordato quell'intesa parlando nel 2024 del primo incontro con la collega prima delle riprese: "Ci siamo sentiti subito a nostro agio. Ci prendevamo in giro, ci punzecchiavamo e ridevamo molto. C'era una specie di scambio rock and roll, come a dire: 'Oh, qui possiamo divertirci sul serio'. Credo sia per questo che fui scelto e, per quanto possibile, è anche il motivo per cui ha funzionato".

Kate Hudson e Matthew McConaughey, la coppia che vogliamo rivedere sullo schermo

Kate Hudson e Matthew McConaughey

Diretto da Donald Petrie, già regista di Mystic Pizza, Due irresistibili brontoloni e Miss Detective, Come farsi lasciare in 10 giorni arrivò nelle sale statunitensi il 7 febbraio 2003. La storia seguiva Andie, giornalista intenzionata a dimostrare in un articolo tutti i comportamenti capaci di far scappare un uomo, e Ben, pubblicitario convinto invece di poter far innamorare qualsiasi donna.

Il gioco di strategie incrociate conquistò il pubblico: il film superò 177 milioni di dollari al box office mondiale e diventò uno dei titoli più riconoscibili (e fruttuosi) delle carriere dei due protagonisti. La sceneggiatura prendeva liberamente spunto dall'omonimo libro illustrato di Michele Alexander e Jeannie Long.

Il titolo, peraltro, continua a essere redditizio anche a distanza di decenni. McConaughey ha raccontato recentemente al podcast Happy Sad Confused che è ancora il film della sua carriera capace di garantirgli gli assegni più consistenti dai diritti residui: "È ancora quello che mi paga di più in termini di 'mailbox money', e di gran lunga rispetto a qualsiasi altro film abbia fatto".

L'operazione si inserisce perfettamente nella nuova corsa hollywoodiana alla nostalgia, soprattutto sul fronte delle commedie amate degli anni Duemila. Dopo il successo di Il Diavolo Veste Prada 2, che ha riportato Anne Hathaway nei panni di Andy e ha raccolto 692 milioni di dollari nel mondo, Paramount sembra pronta a scommettere su un'altra eroina del mondo delle riviste.