Colin Farrell è un irriconoscibile cacciatore di balene nelle prime foto di The North Water

Le prime foto di The North Water, la nuova serie drammatica targata BBC, mostrano un irriconoscibile Colin Farrell nei panni del cacciatore di balene Henry Drax.

Due anni sono trascorsi da quando veniva annunciata per la prima volta la produzione di The North Water, la serie il cui cast comprende anche Colin Farrell. A distanza di un biennio, abbiamo la possibilità di dare un'occhiata proprio all'attore irlandese nei panni del cacciatore di balene Henry Drax, grazie alle prime immagini dello show, condivise nelle scorse ore sul web.

Le foto in questione mostrano infatti Farrell con una folta barba e capelli trasandati, il viso imbrattato di carbone, la mano avvolta in una benda sudicia, mentre fuma una pipa. L'attore indossa un cappotto invernale nero ed una sciarpa per le scene girate nell'Artico, a nord dell'arcipelago delle Svalbard, noto per il suo clima gelido. Per le riprese, la troupe ha navigato a 81 gradi nord, considerato il punto più a nord in cui una serie TV sia mai stata girata. The North Water, adattamento dell'omonimo romanzo di Ian McGuire, è ambientata anche a Hull e si svolge alla fine del 1850. Composta da cinque episodi, la serie segue Patrick Sumner, un ex chirurgo dell'esercito che si iscrive come medico di bordo in una spedizione di caccia alle balene, dopo essere stato cacciato dalle forze armate. Le cose si fanno tese tra gli uomini della spedizione mentre si trovano sempre più lontano dalla terraferma e dalla civiltà. Il cast comprende anche Jack O'Connell, Stephen Graham di Line Of Duty, Tom Courtenay, Peter Mullan, Sam Spruell e Roland Møller.

Colin Farrell ha terminato le riprese di The North Water l'anno scorso. La produzione dello show si è tenuta tra ottobre 2019 e marzo 2020, quando la pandemia ha interrotto i lavori nonostante fossero quasi terminati. Il resto della serie è stato girato in seguito, in un teatro di posa nel Regno Unito. Ricordiamo che Farrell reciterà anche in The Batman di Matt Reeves, in cui interpreterà Pinguino, il villain del film. L'uscita era prevista per giugno 2021, ma ora è slittata a marzo 2022.