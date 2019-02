The North Water: Colin Farrell star della serie tv BBC

La BBC ha ingaggiato Colin Farrell come protagonista del dramma The North Water l'attore irlandese si calerà nei panni di Henry Drax, cacciatore di balene la cui amoralità deriva dal mondo brutale in cui vive.

Nella serie Drax guiderà una spedizione a caccia di balene nell'Artico insieme a Patrick Sumner, ex chirurgo militare caduto in disgrazia che accetta di fare il medico di bordo nel tentativo di sfuggire agli orrori del passato. Sumner si ritroverà, invece a condividere il destino con un sadico psicopatico e dovrà combattere per sopravvivere nell'Artico. Al momento il ruolo di Patrick Sumner è ancora vacante.

The North Water segna il ritorno in televisione per Colin Farrell a tre anni di distanza dalla seconda stagione di True Detective. prossimamente lo vedremo in War Pigs di Tommy Wirkola e in Toff Guys di Guy Ritchie.

The North Water sarà composta da tre episodi da un'ora e un finale di 90 minuti, la storia è ambientata nell'Artico intorno al 1850. Produttori Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman e Lucy Richer. Le riprese prenderanno il via in autunno.

