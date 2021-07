The North Water: Colin Farrell è un cacciatore di balene nel trailer della serie

AMC+ ha condiviso il trailer dell'attesa serie The North Water, con star Colin Farrell e Jack O'Connell, in arrivo il 15 luglio.

The North Water è l'attesa serie con star Colin Farrell che debutterà su AMC+ il 15 luglio e il trailer regala moltissime immagini del progetto ambientato nella seconda metà del 1800.

Il video mostra spettacolari paesaggi e molte delle interazioni tra i due protagonisti che si ritrovano alle prese con un'avventura pericolosa e potenzialmente mortale che li mette duramente alla prova.

The North Water ha come star Colin Farrell, Jack O'Connell e Stephen Graham.

La storia è ambientata a Hull, in Inghilterra, e nell'Artico. Al centro della trama ci sarà un giovane chirurgo che, dopo aver lasciato l'esercito, accetta di lavorare come medico a bordo di una nave che deve partire per andare a caccia di balene. La ferocia degli elementi naturali è però alla pari con la violenza dei membri dell'equipaggio, in particolare di Henry Drax. Tra i due uomini si scatena uno scontro che li porta a compiere un viaggio memorabile.

La serie The North Water si basa sul romanzo scritto da Ian McGuire ed è diretta da Andrew Haigh.

er le riprese, la troupe ha navigato a 81 gradi nord, considerato il punto più a nord in cui una serie TV sia mai stata girata.