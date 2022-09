Cobra Kai 6: Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione

Cobra Kai 5: una scena della nuova stagione

Il cobra sarà ancora più velenoso. Così abbiamo concluso il nostro articolo sul significato del finale di stagione di Cobra Kai, arrivata alla stagione 5. E da qui dobbiamo ripartire per chiederci cosa dobbiamo aspettarci dalla stagione 6. Sapete come si dice: morto un papa se ne fa un altro. E allora morto un villain, o almeno messo dietro le sbarre, se ne fa un altro. Le cose, quindi, in Cobra Kai 6 cambieranno ancora, o, per dirla alla maniera di Giuseppe Tommasi da Lampedusa, in Cobra Kai bisogna che tutto cambi perché tutto resti uguale. Vi avvisiamo che, ovviamente, l'articolo contiene spoiler.

Kreese 2, la vendetta

Sì, perché dal punto di vista del villain, Cobra Kai 6 sarà una sorta di ritorno al passato. La stagione 5 ha infatti visto l'uscita di scena di Terry Silver, cattivo e amico di Kreese (certo, prima di tradirlo), che arrivava dal misconosciuto film Karate Kid III - la Sfida Finale e che, da cattivo "bondiano" e megalomane, aveva portato Cobra Kai verso una deriva "superomistica". A livello di trama si era alzato il tiro, la cattiveria era diventata più subdola, i piani più diabolici e folli, tipo conquistare il mondo. Il che andava un po' contro l'essenza di Cobra Kai, che in fondo è sempre stata una serie che voleva basso, sulle piccole cose della vita. Alla fine di Cobra Kai 5 , con Silver ormai fuori gioco, abbiamo capito che John Kreese, che credevamo morto in una rissa in carcere, è invece riuscito a fuggire. La sfida finale, se davvero la stagione 6 sarà l'ultima, vedrà i "buoni", cioè Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka), oltre ai loro ragazzi, contro John Kreese (Martin Kove). È probabile che lo vedremo riappropriarsi del suo dojo, il Cobra Kai. Con John Kreese, prevediamo un Cobra Kai "back to the basics", un ritorno a una cattiveria più terra terra, più viscerale, più muscolare, più umana. Insomma, non più "vogliamo conquistare il mondo", ma semplicemente "colpisci per primo, colpisci duro, nessuna pietà". E potrebbe giovare a una serie che, proprio nella stagione 5, ha forse peccato di bulimia.

Chozen: paura d'amare?

Ma, come ormai sapete, Johnny e Daniel nella loro lotta contro il male non saranno soli. Con loro ormai c'è Chozen (Yuji Okomoto), l'ex nemico di Daniel in Karate Kid II - la Storia Continua e ormai il suo più fidato amico. Chozen è stata la vera rivelazione di Cobra Kai 5: duro, ma anche ironico, sfrontato, sfacciato. Da sobrio, e da ubriaco. Proprio in un momento di sbornia, con le difese abbassate, si è reso conto che nella sua vita non c'è l'amore e ha confessato che c'è una donna a cui non ha smesso di fermare. Prima di ritornare sobrio, così, Chozen l'ha chiamata. Lei la conosciamo bene: è Kumiko (Tamlyn Tomita) la ragazza che era il love affair di Daniel in Karate Kid II, ambientato a Okinawa. Chozen si è reso conto di non averle mai detto di amarla. E così le ha lasciato un messaggio in segreteria. C'è da scommetterci che Kumiko, che avevamo già visto in un cameo nella stagione 3, tornerà in Cobra Kai 6.

Anthony LaRusso, chi era costui?

E poi la stagione 6 potrebbe essere davvero il momento di Anthony LaRusso, il secondo figlio di Daniel. Anthony è il vero oggetto misterioso della serie. Messo in scena solo per essere la nemesi del padre (pigro, sovrappeso, per nulla sportivo, antipatico) nella stagione 1, è poi letteralmente scomparso per due stagioni, per tornare nella quarta. Il gioco era interessante: tornava in scena e si comportava in modo piuttosto meschino, bullizzando un ragazzo e poi ritrovandoselo contro, galvanizzato dal suo ingresso nel Cobra Kai, e venire a sua volta bullizzato. Nella stagione 5 è stato finalmente più presente: ma a dargli il volto c'è un attore poco carismatico, odioso, e non sappiamo se sia una scelta voluta o meno. Ma Anthony è comunque un personaggio solo abbozzato, sempre poco approfondito. La nuova stagione potrebbe essere quella in cui Anthony finalmente abbia il suo spazio. e per mettere Daniel di fronte ai suoi errori, perché il figlio minore è stato evidentemente trascurato, rospetto a Samantha. Sarebbe una storyline piuttosto interessante.

Che ne sarà di Tori?

Uno dei dubi che abbiamo sulla stagione 6 è che, detto che sarà Daniel, Johnny e Chozen contro Kreese, sarà forse meno interessante la sfida tra i ragazzi. Perché, consigliati da Daniel e Johnny, tutti ormai sono passati dalla parte dei buoni, tranne alcuni personaggi secondari, e tutti hanno lasciato il Lato Oscuro. L'ultima a farlo, e questo è uno dei plot twist più importanti della stagione 5, è stata Tori (Peyton List): la bad girl con una storia familiare molto dura alle spalle. Si tratta di un momento di consapevolezza passeggero, o abbandonare il Cobra Kai sarà una scelta definitiva? Abbiamo visto che, fino a un certo punto, Tori era rimasta in contatto con Kreese, visitandolo in carcere e provando a escogitare un piano per farlo uscire. Tornato in libertà Kreese sarà di nuovo tentata da Lato Oscuro? Una Tori ancora in bilico farebbe bene alla storia, visto che i suoi scontri con Samantha e la sua storia con Robby, il figlio di Johnny, sono state uno dei motori della storia. Proprio la sua storia sentimentale, oltre che quella legata al Karate, è rimasta in sospeso. Il rischio è che, passati tutti dalla parte dei giusti, dall'altra non ci siano rimasti molti antagonisti.

È il momento di Hilary Swank?

C'è un'ultima curiosità che ci viene in mente. Dopo aver saccheggiato a forza di riferimenti e personaggi i primi tre Karate Kid, forse Cobra Kai potrebbe passare a Karate Kid 4. E allora potrebbe tornare in ballo la protagonista di quel film, Hilary Swank. Interrogata in proposito, l'attrice ha nicchiato. E allora questa potrebbe davvero essere una risposta. Nel frattempo, un rewatch, o anche uno sguardo per la prima volta, a Karate Kid 4 è il caso di darlo. Perché, come abbiamo visto in questi anni di Cobra Kai, di Karate Kid non si butta via niente.

