Obliterated: una clip tratta dalla nuova serie dei creatori di Cobra Kai

Il 30 novembre debutterà sugli schermi di Netflix la nuova serie Obliterated e, durante la Geeked Week, è stata diffusa una clip in anteprima.

Il 30 novembre arriverà sugli schermi di Netflix la nuova serie Obliterated - Una notte da panico e online, in occasione della Geeked Week, è stata condivisa una clip in anteprima.

Il nuovo progetto è stato sviluppato dai creatori di Cobra Kai e, in base alle prime anticipazioni, proporrà situazioni surreali e divertenti.

I dettagli della serie

Obliterated - Una notte da panico è una commedia di azione adrenalinica che racconta la storia di un team di forze speciali che sventa una minaccia letale a Las Vegas. Dopo i festeggiamenti a base di alcol, droga e sesso, scoprono che la bomba disinnescata era finta. Ancora intontito dai festeggiamenti, il team deve cercare di superare le conseguenze fisiche e i problemi personali per trovare il vero ordigno e salvare il mondo.

La prima stagione è composta da otto episodi della durata di 60 minuti e Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg, Josh Heald sono coinvolti come showrunner, sceneggiatori e registi. Nel team della produzione c'è anche Dina Hillier.

Il cast, invece, è composto da Shelley Hennig, Nick Zano, C. Thomas Howell, Kimi Rutledge, Paola Lázaro, Terrence Terrell, Alyson Gorske, Eugene Kim.