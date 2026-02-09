Brad Pitt è di nuovo Cliff Booth nel teaser dello spin-off diretto da David Fincher

Il film, scritto da Quentin Tarantino e diretto da David Fincher, è ufficialmente lo spin-off dedicato al personaggio di C'era una volta a Hollywood, che era valso l'Oscar a Brad Pitt e che arriverà su Netflix

Netflix ha svelato a sorpresa durante il Super Bowl il primo trailer di Le avventure di Cliff Booth, lo spin-off/sequel di C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, con Brad Pitt nel ruolo dello stuntman Cliff Booth.

Il breve teaser è sttao accompagnato da musica retrò e mostrava Cliff che si rilassava in un bar, camminava dietro le quinte di un set cinematografico e guidava un'auto da derby su una pista sterrata.

Le avventure di Cliff Booth riprende negli anni '70. Mentre Dalton, interpretato da DiCaprio, non dovrebbe tornare nello spin-off, Booth è di nuovo in azione insieme a nuovi personaggi interpretati da Scott Caan, Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Holt McCallany e JB Tadena. Anche Timothy Olyphant ha confermato che riprenderà il ruolo di James Stacy che aveva interpretato in C'era una volta a Hollywood.

Cosa vediamo nel primo trailer del film

Il video inizia con lo stuntman che si mette del ghiaccio sul ginocchio e incontra i personaggi di Elizabeth Debicki e Yahya Abdul-Mateen II, entrambi vestiti con eleganti abiti della vecchia Hollywood.

Nel teaser sono presenti alcune scene con donne nude, sigarette, dita medie, pistole e persone che imprecano, che sono state censurate con una battuta ironica. Infine, c'è una scena in cui Cliff mette un Oscar sulla sua scrivania, un riferimento alla vittoria del primo Oscar come attore di Pitt per il suo ruolo in C'era una volta a... Hollywood.

Tarantino ha scritto la sceneggiatura, ma ha deciso di affidare la regia a David Fincher, poiché il regista dell'originale è ancora alla ricerca del suo decimo e ultimo film da realizzare. Il rapporto di Fincher con Netflix risale ai tempi della serie TV Mindhunter e include i suoi recenti film The Killer e Mank.

C'era una volta a... Hollywood: Brad Pitt in una scena del film

La storia di Cliff Booth dove l'avevamo lasciata

La simpatica e affascinante controfigura è apparsa per la prima volta nel film originale di Tarantino del 2019 dove aveva un ruolo di supporto al personaggio di Leonardo DiCaprio, ma sarà protagonista di questo sequel diretto da Fincher.

C'era una volta a Hollywood si concludeva con Booth e il suo attore principale e amico Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) che riscrivevano la storia uccidendo gli assassini della famiglia Manson nella notte in cui avrebbero ucciso Sharon Tate, Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski e Steven Parent nel 1969.