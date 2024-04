Civil War: Jesse Plemons è stato coinvolto solo una settimana prima dall'inizio delle riprese

Tra gli interpreti del film Civil War c'è anche Jesse Plemons e il regista Alex Garland svela come l'attore è stato coinvolto last minute.

Nel cast di Civl War, il film diretto da Alex Garland, c'è anche Jesse Plemons e il regista ha svelato che l'attore stato coinvolto all'ultimo minuto, solo una settimana prima dell'inizio delle riprese.

Il filmmaker, intervistato da The Los Angeles Times, ha infatti condiviso qualche retroscena riguardante la produzione del progetto.

Un problema inaspettato

Civil War: Jesse Plemons in una scena del film

Alex Garland ha raccontato uno degli attori che aveva scelto per Civil War ha abbandonato il film con un brevissimo preavviso. Kirsten Dunst, protagonista del lungometraggio, ha quindi suggerito di chiedere al suo compagno nella vita se fosse interessato.

Il filmmaker ha ricordato: "Ero lì fuori per strada quando ho ricevuto la telefonata e ho pensato 'Oh, me**a. Ora siamo nei guai'. Quindi sono andato alle prove e ho detto: 'Cattive notizie, ragazzi, questa persona non può venire sul set'. E Kirsten ha replicato: 'Cosa? Dovresti chiederlo a Jesse'. E ho pensato 'Oh, quello sarebbe fantastico'".

Plemons era disponibile e il regista ha ammesso che è stata una "fortuna fantastica" poter coinvolgerlo, anche se non vuole mancare di rispetto alla sua prima scelta. Garland ha comunque replicato che poter contare su Plemons è stata una vera fortuna per il film.

Jesse Plemons ha quindi interpretato un uomo armato che tiene sotto ostaggio Jessie e Bohai, i personaggi interpretati da Cailee Spaeny ed Evan Lai. La situazione coinvolge anche Lee (Dunst) e Joel (Wagner Moura), dando così vita a una grande tensione.

La trama di Civil War

Nel film Kirsten Dunst interpreta una giornalista che documenta la carneficina in tutta la nazione insieme alla sua squadra, cercando di rimanere viva e fuori dalla portata dei violenti estremisti politici e del governo tirannico guidato da un presidente corrotto interpretato dal vincitore dell'Emmy Nick Offerman.

Nel cast anche Wagner Moura, star di Narcos, visto recentemente in Mr. & Mrs. Smith, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson e Nick Offerman.

In un'America sull'orlo del collasso, attraverso terre desolate e città distrutte dall'esplosione di una guerra civile, un gruppo di reporter intraprende un viaggio in condizioni estreme, mettendo a rischio le proprie vite per raccontare la verità.