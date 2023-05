Citadel: secondo Prime Video la serie è già un successo planetario

Nonostante le pessime recensioni della critica, pare che Citadel abbia fatto registrare dei numeri più che ottimi su Prime Video, tanto da diventare uno degli show più seguiti in assoluto a livello internazionale sulla piattaforma.

Secondo Jennifer Salke, responsabile degli Amazon Studios, la serie "ha attirato uno dei più grandi pubblici globali nella storia di Prime Video". Deadline ha offerto qualche dettaglio in più, rivelando che Citadel è appena sotto Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere in quanto ad ascolti ottenuti dalla première sul servizio di streaming.

"Citadel, il titolo numero 1 su Prime!", ha scritto Salke su Instagram. "Al suo debutto sulla piattaforma, questo show ha attirato uno dei più grandi pubblici globali nella storia di Prime Video - una performance davvero incredibile per una IP nuova e originale! Congratulazioni e grazie a tutti coloro che hanno lavorato a questa serie globale! Non potremmo essere più orgogliosi! Assicuratevi di non perdervi i nuovi episodi ogni settimana".

Quelli comunicati da Prime Video sono dati ottenuti dalla premiere della serie, che ha debuttato lo scorso 28 aprile. Bisognerà vedere se gli spettatori continueranno a seguire lo show oppure molleranno la presa come la maggior parte degli abbonati hanno fatto con Gli Anelli del Potere.