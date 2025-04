Citadel: Diana e Honey Bunny cancellate, Prime Video svela quando tornerà la saga ideata dai fratelli Russo

Prime Video ha svelato i progetti legati alla saga di Citadel, creata dai fratelli Russo, confermando la cancellazione degli spinoff ambientati in Italia e in India.

Gli spinoff di Citadel intitolati Diana, con star Matilda de Angelis, e Honey Bunny sono stati cancellati e non ritorneranno quindi su Prime Video con la stagione 2.

La piattaforma di streaming ha inoltre annunciato quando i fan potranno vedere le puntate inedite dello show originale.

Il futuro di Citadel

Vernon Sanders, responsabile del settore televisivo di Prime Video, ha dichiarato: "Avendo attraversato con successo l'India e l'Italia, le storie di Citadel: Honey Bunny e Citadel: Diana saranno intrecciate con la storia proposta dalla seconda stagione della serie principale Citadel. Anche se questi capitoli di successo e apprezzati a livello internazionale non continueranno come serie singole, la stagione 2 di Citadel sarà la più entusiasmante realizzata fino a questo momento".

Una foto di Citadel: Diana

Sanders ha aggiunto: "Con una narrazione all'insegna di grandi rischi, nuove aggiunte al nostro fantastico cast e un'ambizione coraggiosa e cinematografica, la nuova stagione approfondirà i percorsi emotivi di Nadia, Mason e Orlick mentre affrontano la forza implacabile che è Manticore. Siamo entusiasti nel condividere quello che accadrà nella stagione 2 di Citadel quando debutterà a livello globale nel secondo trimestre del 2026".

I due spinoff non hanno ottenuto risultati molto significativi in termini di visualizzazioni a livello globale, pur avendo avuto successo in Italia e in India dopo aver debuttato in streaming a settembre e a dicembre.

Per ora, inoltre, i progetti legati ad altri spinoff, come quello ambientato in Messico, non verranno realizzati, preferendo concentrare la propria attenzione sulla conclusione della seconda stagione dello show originale ideato dai fratelli Russo.

Il ritorno della serie

Le nuove puntate sono attualmente in fase di post-produzione e racconteranno eventi ambientati un mese dopo quelli al centro del primo capitolo. I protagonisti interpretati da Richard Madden e Priyanka Chopra-Jonas dovranno fare i conti con gli agenti di Manticore e uniranno le forze con un nuovo team di spie quando il miliardario Paulo Braga minaccia di usare una tecnologia dalle conseguenze potenzialmente catastrofiche creata da Bernard Orlick.