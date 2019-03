CinemaDays 2019: ad aprile biglietti a 3 euro, ecco le sale aderenti

Marica Lancellotti

Tutto è pronto per CinemaDays 2019, l'iniziativa che permetterà di vedere tantissimi film con soli 3 euro nei giorni che vanno dall'1 al 4 aprile!

Promosso dal MiBAC (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) in collaborazione con ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali), ANEM ( Associazione Nazionale Esercenti Multiplex) e ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema), il progetto si propone di avvicinare gli spettatori alle sale cinematografiche italiane proprio nelle settimane che precedono la Grande Estate di Cinema 2019.

Quello che si cerca di evitare, insomma, è quello che accade nella celebre scena di Caro Diario, in cui Nanni Moretti si ritrova da solo in una sala romana nel mese di agosto, abbandonato davanti a uno splatter di seconda fascia. Soprattutto perchè nel resto del mondo i mesi più caldi sono anche quelli in cui le case di distribuzione mandano in sala alcuni dei film più attesi dell'anno (nel 2019, per esempio, arriveranno in estate Toy Story 4, di cui è stato appena rilasciato il trailer ufficiale, e il nuovo film di Quentin Tarantino C'era una volta a Hollywood). I CinemaDays, dunque, sono un apripista per la Grande Estate di Cinema e un primo passo per abituare il pubblico italiano a un'impostazione più "internazionale" delle uscite cinematografiche.

Le sale aderenti

Quali saranno i cinema in cui, nei giorni dall'1 al 4 aprile, si potranno fare scorpacciate di film a 3 euro? Per scoprirlo basta andare sul portale dedicato ai CinemaDays 2019, inserire la località di interesse e cercare la sala più vicina a casa vostra. Ricordiamo che non tutti i cinema accettano di aderire all'iniziativa: se nella vostra città non c'è traccia di CinemaDays allora non resta che salire in macchina e recarsi in quella più vicina in cui siano presenti cinema aderenti.

Troppa fatica? Assolutamente no se considerate quali film arriveranno anche in Italia in quei giorni: Book Club - Tutto può succedere, Unfriended: Dark Web, Bene ma non benissimo, Shazam!, Bentornato Presidente!, Dolceroma, Noi, Il ragazzo che diventerà re, Il viaggio di Yao e soprattutto Dumbo, la versione live-action del classico Disney disponibile dal 29 marzo. Senza considerare tutto quello che sarà ancora presente al cinema in quei giorni, da Peppermint - L'Angelo della vendetta a The Prodigy - Il figlio del male, passando per Il professore e il pazzo, Boy Erased - Vite cancellate e addirittura una Captain Marvel che, visti gli incredibili risultati al box office, dovrebbe proprio aspettare i CinemaDays 2019 per chiudere in bellezza.