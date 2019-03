Toy Story 4: il trailer ufficiale del film Disney Pixar!

Marica Lancellotti

Toy Story 4 ha finalmente svelato il trailer ufficiale di quella che è una delle saghe Disney più amate di tutti i tempi!

Dopo un paio di teaser e lo spot andato in onda durante il Super Bowl, Woody e Buzz cominciano a fare sul serio in questo trailer che ci catapulta nella nuova stanza dei giochi, quella di Bonnie, già vista alla fine di Toy Story 3 - La grande fuga. La clip, che è stata mostrata pochi minuti fa durante Good Morning America, ci ricorda anche un'altra cosa importantissima: che al ritorno dei nostri giocattoli animati preferiti manca davvero poco: il nuovo film d'animazione Disney Pixar esordirà nelle sale di tutto il mondo tra pochi mesi, alla fine di giugno. Ecco il trailer di Toy Story 4:

Woody, Buzz e tutti gli amici giocattoli, vecchi e nuovi, sono ora compagni d'avventure della piccola Bonnie, che ha deciso di creare con le sue mani un nuovo compagno di giochi: Forky! Sono tutti più o meno entusiasti del suo arrivo nella cameretta ma c'è qualcuno a cui proprio non piace quella situazione ed è proprio Forky. "Non sono fatto per essere un giocattolo!" esclama mentre reclama il suo posto sulla tavola, e cerca di fuggire dalle mani di Bonnie, ma Woody e Buzz sono pronti a riacciuffarlo per portarlo indietro, per regalare momenti magici alla piccola padroncina. Peccato che durante la fuga non tutto vada per il verso giusto: Woody, Buzz e Forky faranno dei brutti incontri e saranno salvati in extremis dalla bambola Bo. Ma anche una brutta avventura può nascondere qualcosa di magico, come nuovi luoghi da esplorare e nuovi amici a cui regalare momenti di felicità.

Toy Story 4, per la regia di Josh Cooley, arriverà al cinema il 27 giugno 2019 con le sue voci storiche - Tim Allen, Tom Hanks, Annie Potts, Patricia Arquette e Joan Cusack - ed alcune attese new entry, da Keanu Reeves a Tony Hale, Keegan-Michael Key e Jordan Peele.