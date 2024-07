Il Cinema in Piazza: omaggio a Dragon Ball Super: Broly - Il Film con Stefano Rapone, ecco dove e quando

Nuova proiezione per il fittissimo calendario del Cinema in Piazza a Roma, che stavolta omaggia uno dei generi più amati dai cinefili, l'anime. Dragon Ball Super: Broly - Il Film di Tatsuya Nagamine verrà presentato alla Cervelletta dal comico Stefano Rapone e dalla redattrice di Movieplayer.it Erika Sciamanna di fronte a un pubbliCo di appassionati.

Primo film basato sulla serie anime Dragon Ball Super e sul franchise che ha segnato la cultura pop di almeno tre generazioni, nel 2018 l'attesissimo reboot di Nagamine ha raccontato la genesi del Saiyan più potente e ribelle: un tuffo nel cult ma anche l'inizio di una nuova era.

L'appuntamento è per stasera, alle 21:15, al Parco della Cervelletta. Come per tutto il programma ufficiale del Cinema in Piazza, l'ingresso è libero e senza prenotazione. La redattrice Erika Sciamanna presenterà il film con con Stefano Rapone per un evento in collaborazione con LegaNerd che sarà anche un omaggio al creatore dell'universo Dragon Ball nonché maestro di intere generazioni di mangaka, Akira Toriyama, scomparso quest'anno all'età di 68 anni.

Una scena di Dragon Ball Super: Broly - Il Film

La sinossi

Come sottolineato nella nostra recensione di Dragon Ball Super: Broly - Il Film, dopo la devastazione del pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, ognuno destinato a una sorte oscura. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo è stato cresciuto con un ardente desiderio di vendetta, sviluppando così un potere incredibile. I loro tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l'intero universo.