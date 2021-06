Cinderella: il teaser trailer del film con Camila Cabello

Cinderella è il film, in arrivo su Amazon Prime Video il 3 settembre, con cui Camila Cabello ccmpie il suo esordio come attrice e il teaser trailer regala le prime sequenze dell'atteso progetto.

Nel video si vede la giovane alle prese con sogni che sembrano irrealizzabili fino a quando incontra Fab G, che l'aiuta ad andare a un ballo prestigioso e incoraggia a credere nei propri sogni. Il filmato regala inoltre le prime anticipazioni dei brani musicali originali creati per il progetto.

Il nuovo lungometraggio diretto da Kay Cannon sarà una versione inedita del racconto e proporrà un ritratto di Cenerentola in cui le ragazze potranno facilmente riconoscersi e immedesimarsi.

Nel cast di Cinderella, oltre alla protagonista Camila Cabello, ci saranno inoltre Idina Menzel, Billy Porter, Nick Galitzine, Minnie Driver, Pierce Brosnan, e James Corden che sarà coinvolto anche in veste di produttore.

Kay Cannon, oltre all'impegno dietro la macchina da presa, ha firmato la sceneggiatura del progetto.

Cinderella proporrà un nuovo approccio alla storia mostrando sugli schermi una giovane i cui sogni ambiziosi si scontrano con la realtà. Ad aiutarla ci sarà però Fab G (Billy Porter), che la sostiene nel tentativo di realizzare i propri desideri.