Camila Cabello: "Lavorare alle canzoni di Cenerentola mi ha aiutata con la mia salute mentale"

Camila Cabello ha svelato che lavorare alle canzoni originali di Cenerentola l'ha aiutata durate un periodo difficile per la sua salute mentale.

La cantante, che ha compiuto il suo esordio come attrice nell'iconico ruolo della principessa, ha parlato apertamente delle difficoltà affrontate durante una roundtable organizzata da The Hollywood Reporter.

La star ha raccontato parlando di Million to One, uno dei brani originali della colonna sonora di Cenerentola: "Non penso di sapere come scrivere in un modo che per me non sia personale. Quando stavo lavorando alla canzone, se devo essere totalmente onesta, stavo affrontando un periodo realmente difficile con la mia salute mentale".

Camila Cabello: "Era semplicemente un periodo all'insegna di molta ansia e tristezza per me, e quella canzone mi ha fatto provare la sensazione 'Posso superare questa situazione. So che posso migliorare la mia vita'. Penso di aver attinto al mio percorso personale per quello del personaggio".

La giovane star ha aggiunto: "Il personaggio era super sicuro di sé, tutti le dicevano di no, ma lei sapeva cosa poteva fare".

Camila, ha in precedenza raccontato a Time To Walk, il programma di Apple Fitness+ Time, che durante le riprese del film era spesso in crisi: "Prima della pandemia ero davvero esaurita. Stavo lavorando senza pause da quando avevo quindici anni. E il rigore con cui ho iniziato a lavorare, semplicemente non c'erano pause. Ero poche volte a casa. Non avevo tempo per capire chi ero oltre la mia carriera. A questo si aggiungevano problemi con la mia salute mentale, con l'ansia, con questi livelli tossici di stress, non era nemmeno un esaurimento perché semplicemente dovevo superare i problemi. Ero davvero esausta sotto ogni punto di vista e mi sembrava di correre una maratona con una gamba rotta. Continuavo ad andare, ma era estremamente difficile. E desideravo fosse semplicemente 'Lasciatemi fermare per un secondo e lasciatemi sistemare i miei problemi'. Ma non l'ho fatto, è arrivato il COVID e l'ha fatto per me".

Prima della pausa alla produzione, come ha svelato l'attrice, era invece alle prese con una crisi di pianto almeno una volta al giorno.