Cime tempestose, prime reazioni "la tensione sessuale tra Margot Robbie e Jacob Elordi si taglia col coltello"

Sono tutte un "bollore" le prime reazioni a Cime tempestose, versione moderna ad alto tasso erotico del classico di Emily Brontë diretto dalla regista inglese Emerald Fennell. Il suo sguardo hot sulla passione tra Catherine e Heathcliff sembra aver convinto la critica nonostante le licenze e i tradimenti dell'originale che avevano fatto preoccupare i fan.

E naturalmente sono decisamente hot i protagonisti, gli australiani Margot Robbie e Jacob Elordi, che rubano la scena in una gara di bellezza e sensualità e che vedremo in azione nei cinema italiani a partire dal 12 febbraio.

Come da tradizione, il film ispirato al classico della letteratura del 1847 racconta la passione tormentata tra la ricca Catherine Earnshaw, rampolla di una potente famiglia che vive nelle brughiere ventose del West Yorkshire, e l'affascinante Heathcliff, orfano selvaggio cresciuto dal padre di Catherine. Scritto e diretto da Emerald Fennell, il film vede nel cast anche Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes ed Ewan Mitchell.

Jacob Elordi nei panni di Heathcliff

Cosa dicono le prime reazioni della critica

Adattato per il grande schermo decine di volte, Cime tempestose ha una lunga tradizione cinematografica. Tra le versioni più note ricordiamo il film di William Wyler del 1939 con Merle Oberon nel ruolo di Catherine e Laurence Olivier in quello di Heathcliff, quello di Robert Fuest del 1970 con Timothy Dalton e Anna Calder-Marshall , l'adattamento di Peter Kosminsky del 1992 con Juliette Binoche sia nel ruolo di Catherine che di sua figlia, e Ralph Fiennes in quello di Heathcliff, e più di recente il film di Andrea Arnold del 2011 con Kaya Scodelario nel ruolo di Catherine e James Howson in quello di Heathcliff. Ma a quanto pare Emerald Fennell non ha niente da invidiare a predecessori, almeno a giudicare dai primi commenti.

La critica Courtney Howard ha pubblicato una recensione entusiastica su X, definendo l'ultimo film di Fennell "un nuovo classico di livello divino". "Inebriante, trascendente, stuzzicante, ammaliante, lussurioso, ipnotico", ha scritto. "Cattura sapientemente il dolore mozzafiato e l'essenza del desiderio. La fotografia di Linus Sandgren è ammaliante. La scenografia di Suzie Davies sublime."

Anche Jazz Tangacy, caporedattrice di Variety, ha elogiato il film definendolo una "storia contorta e bollente" e l'alchimia tra le star Margot Robbie e Jacob Elordi che raggiunge "un livello superiore di bollore!"

"Solo Emerald poteva prendere un classico, capovolgerlo, farti perdere completamente la testa e poi distruggerti completamente l'anima", ha scritto. "Uno squisito spettacolo di maestria che mi ha lasciato con l'acquolina in bocca per i costumi, la fotografia e la scenografia. Ne sono ossessivamente innamorata."

Il critico Scott Menzel ha fiutato il successo al botteghino fin dal principio scrivendo che Ha scritto su X che il dramma erotico è "destinato a essere un enorme successo per la Warner Bros. e consacrerà Emerald Fennell come una delle registe più richieste oggi".

"Un'opera d'arte visiva mozzafiato, il film sembra destinato a essere uno dei principali candidati ai premi, in particolare per la fotografia, i costumi, la scenografia e la colonna sonora" anticipa convintamente Menzel. "E se pensavate già che le performance di Jacob Elordi in Euphoria, Saltburn e Frankenstein fossero un successo, aspettate di vederlo qui. La tensione sessuale e la chimica tra Margot Robbie ed Elordi sono così intense che si possono tagliare con un coltello".

Anche Anne Thompson, caporedattrice di IndieWire, ha previsto un successo commerciale per Cime Tempestose scrivendo: "Cime Tempestose aprirà bene e schizzerà in vetta al botteghino. È un film travolgente e strabiliante che piacerà al pubblico. Sia Jacob Elordi che Margot Robbie ne usciranno vincitori. Il pubblico si innamorerà delle immagini sgargianti e della regia sfrenata di Emerald Fennell. Tutto è GRANDIOSO".

Ecco altre reazioni:

