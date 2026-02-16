"Cime tempestose" conquista il box office di San Valentino: 82 milioni globali

Il romanticismo ad alto tasso erotico di "Cime Tempestose" ha conquistato il botteghino americano di San Valentino. Ottimi gli incassi del dramma con Margot Robbie e Jacob Elordi, che ha aperto in patria con 34,8 milioni raccolti in 3.682 sale, e una media per sala di 9.451 dollari. Ancor meglio gli incassi internazionali che hanno portato la rilettura del classico di Emily Brontë firmata dalla regista inglese Emerald Fennell a oltre 82 milioni tra cui si segnala l'Italia, che premia la pellicola sentimentale con 3,6 milioni di euro raccolti in 557 sale e un primo posto al botteghino italiano.

Scommessa vinta da Fennell e Margot Robbie, protagonista e produttrice, dopo il gran rifiuto a Netflix, che aveva offerto 150 milioni per assicurarsi al progetto limitandosi però a una mera uscita in streaming. Il team creativo ha preferito prendere meno soldi da Warner Bros. In cambio di un'ampia distribuzione nelle sale e di una massiccia campagna di marketing che ha portato alla nona apertura consecutiva al primo posto per Warner Bros. dopo una serie di successi come Un film Minecraft, I peccatori, Final Destination Bloodlines e Weapons.

GOAT: Sogna in Grande - un'immagine dei personaggi

La forza dell'animazione: il caso GOAT

Bene anche il debutto di GOAT: Sogna in grande. Diretto da Tyree Dillihay e prodotto dal campione NBA Steph Curry, GOAT segue le avventure di una capra antropomorfa che aspira a diventare campionessa di roarball, sorta di basket. La divertente e coloratissima pellicola ha aperto con 26 milioni di incasso da 3.863 sale, segnando una media per sala di 6.730 dollari. 47,6 gli incassi globali, cifra più che rispettabile per la pellicola prodotta da Sony Pictures Animation, di cui parliamo nella nostra recensione di GOAT - Sogna in grande, che vanta la presenza della star di Stranger Things Caleb McLaughlin nel cast vocale originale.

Gli incassi di Crime 101 e le altre posizioni

Nonostante i giudizi positivi della critica, il nuovo film della star Chris Hemsworth, l'action thriller Crime 101 - La strada del crimine, debutta solo al terzo posto con 15,1 milioni di dollari da 3.161 sale e una media per sala di 4,788 dollari. A livello internazionale, il film ha incassato 12 milioni di dollari da 60 territori sfiorando i 30 milioni totali. Il tutto a fronte di un budget di 90 milioni che rischia di trasformarsi in una notevole perdita per Amazon MGM, che ha prodotto il thriller interpretato anche da Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh, Nick Nolte e Halle Berry.

Lo scatenato survival thriller di Sam Raimi, da noi analizzato nella recensione di Send Help, perde la prima posizionr ed è ora quarto con altri 8,9 milioni di incasso che lo portato a un più che rispettabile totale di 47,8 milioni in due settimane. Chiude la top 5 l'inossidabile Zootropolis 2, che vola a 1,8 miliardi di incassi globali.