Cime tempestose avrà un sequel? La risposta di Emerald Fennell non è scontata

Senza sorprendere più di tanto, la regista del film con Margot Robbie non si tirerebbe indietro a un possibile sequel del suo film, data la densità del romanzo da cui è tratto

Cime tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi in una scena
NOTIZIA di 13/02/2026

Mentre Cime tempestose è appena approdato nelle sale, Emerald Fennell ha affrontato la possibilità di realizzare un eventuale sequel della sua controversa nuova trasposizione cinematografica, che a quanto pare copre solo circa metà del materiale originale.

Il film ha come protagonisti Margot Robbie nel ruolo di Catherine Earnshaw e Jacob Elordi in quello di Heathcliff, due dei personaggi più celebri del canone letterario inglese.

Il romanzo di Emily Brontë del 1847 racconta non solo la relazione tragica tra Cathy e Heathcliff, ma anche la vita della generazione successiva dei personaggi. Tuttavia, la maggior parte delle trasposizioni di Cime tempestose si concentra solo sulla prima parte della storia.

Cime tempestose: Jacob Elordi e Margot Robbie in una scena

"Più cime, più tempestose": Emerald Fennell sul sequel

In un'intervista con ScreenRant, la regista ha detto la sua su un possibile sequel del suo film: "Oh mio Dio. Vi immaginate Cime tempestose 2? Più cime, più tempestose".

Fennell ha aggiunto: "Il punto è che questo libro è così denso, così complesso e così epico. Si svolge attraverso più generazioni", facendo riferimento alla vastità del materiale originale, talmente vasto che "sarebbe sempre stato necessario fare una miniserie, o anche una serie di 10 episodi, per dare a tutto l'attenzione necessaria a essere completamente fedele al libro. Oppure fai come ho fatto io qui, e crei la tua personale risposta al libro e alle emozioni che ti ha suscitato".

Cime Tempestose Jacob Elordi Foto
Cime tempestose: Jacob Elordie in una foto

Perchè "Cime Tempestose" apre alla possibilità di un secondo film?

Il film di Fennell segue la linea più tradizionale, concentrandosi sull'infanzia di Cathy e Heathcliff e sui loro sentimenti appassionati - anche dopo il matrimonio di Cathy con Edgar Linton (Shazad Latif) - nella vita adulta.

Di conseguenza, ci sarebbe effettivamente materiale per un eventuale sequel. Nel romanzo originale, infatti, la storia continua anche dopo il tragico epilogo della relazione tra Cathy e Heathcliff. Heathcliff seduce e sposa la sorella di Edgar, Isabella (Alison Oliver), che in seguito fugge da un matrimonio violento e dà alla luce un figlio. Heathcliff riesce inoltre a manipolare i debiti del fratello di Cathy, Hindley, per prendere il controllo della tenuta di famiglia, Wuthering Heights.