Addio a Chuck Russell: il regista di The Mask e Nightmare 3 trovato morto in casa

Autore di film cult degli anni '80 e '90, Chuck Russell, 74 anni, è stato trovato privo di sensi nella sua casa di San Diego nella giornata di mercoledì. Ancora ignote le cause della morte

Hollywood dà l'addio a Chuck Russell, regista e sceneggiatore statunitense noto per aver firmato alcuni dei film di genere più popolari degli anni Ottanta e Novanta,,da Nightmare 3 a The Mask.

Come il suo legale ha confermato a TMZ, Russel è morto mercoledì all'età di 74 anni a San Diego. I soccorritori, che erano intervenuti dopo una segnalazione relativa a un uomo privo di sensi, hanno trovato il corpo del regisa, in casa, ormai cadavere.

Patricia Arquette e Robert Englund in Nightmare 3 - i guerrieri del sogno

Chuck Russell aveva iniziato la propria carriera nel cinema come sceneggiatore, direttore di produzione e aiuto regista in produzioni indipendenti. Tra i primi lavori più significativi la sceneggiatura di Dreamscape, thriller fantascientifico interpretato da Dennis Quaid e diretto da Joseph Ruben. Il debutto dietro la macchina da presa arrivò con Nightmare 3 - I guerrieri del sogno (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors), capitolo che rilanciò il franchise horror ottenendo un incasso superiore ai due film precedenti e contribuendo a lanciare la carriera cinematografica di Patricia Arquette. Successivamente diresse anche il remake di The Blob, diventato negli anni un cult del cinema horror.

Il maggiore successo commerciale arrivò nel 1994 con The Mask - da zero a mito. Il film segnò il debutto per Cameron Diaz e la definitiva consacrazione per Jim Carrey come star internazionale.

Negli anni successivi Russell firmò altri importanti blockbuster, tra cui L'eliminatore, con Arnold Schwarzenegger protagonista, e Il Re Scorpione, primo film da protagonista di Dwayne Johnson.

The Mask (Jim Carrey) balla con Tina Carlyle (Cameron Diaz) nel film The Mask - da zero a mito

Dopo un periodo lontano dalla regia, tornò dietro la macchina da presa con Io sono vendetta, interpretato da John Travolta, quindi con il film d'azione indiano Junglee e successivamente con Paradise City, che ha riuntio Bruce Willis e Travolta.

Negli ultimi mesi Russell aveva inoltre annunciato due nuovi progetti prodotti dalla sua società dedicata all'intelligenza artificiale, Neumorphic: Hyperia e b. Secondo quanto comunicato dall'azienda, entrambe le produzioni sarebbero state sviluppate utilizzando strumenti di intelligenza artificiale generativa lungo l'intero processo produttivo.

Tra le prime star a commentare la notizia della sua morte, Jim Carrey ha ricordato il regista con un messaggio in cui ha sottolineato il clima di entusiasmo e creatività che Russell riusciva a creare sul set. L'attore ha definito The Mask uno dei momenti più importanti della propria carriera, ringraziandolo per aver reso quell'esperienza unica.