Venezia 2026, tutti i film della Mostra: Nanni Moretti torna in Concorso, il doc di Guadagnino lungo 7 ore

Saranno ben 5 i film italiani in Concorso per questo 83° Festival di Venezia, al Lido dal 2 al 12 settembre 2026. Il programma ufficiale, presentato dal presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e dal direttore artistico Alberto Barbera, ha finalmente svelato tutti i film selezionati nelle varie categorie.
Una selezione che riunisce grandi autori, progetti sperimentali, una sola serie tv, con, dicevamo in apertura, un'importante presenza italiana. Tra i titoli più attesi spiccano Succederà questa notte, il ritorno in concorso di Nanni Moretti (che mancava dal 1989), i nuovi film di Marco Bechis, Edoardo De Angelis, Andrea Pallaoro e Paolo Strippoli.
Il concorso per il Leone d'Oro vedrà inoltre confrontarsi opere firmate da registi del calibro di Hirokazu Kore-eda, Werner Herzog, Martin McDonagh, Shinya Tsukamoto, Casey Affleck e Ali Asgari, confermando un'edizione ricca di cinema d'autore e di opere destinate a far discutere
Il programma completo di Venezia 2026
Nomi di grande richiamo anche Fuori Concorso, dove trovano spazio, tra gli altri, Russell Crowe, un documentario sugli Oasis (che saranno presenti al Lido) e uno su Elon Musk, il nuovo film di Takashi Miike sul teatro kabuki, e ancora autori come Gianni Amelio, Mario Martone e Paul Schrader.
Nella sezione Film on Films anche il nuovo documentario di Luca Guadagnino dedicato a Bernardo Bertolucci: una durata maxi di ben 7 ore ma, ha affermato Barbera, "vi terrà inchiodati allo schermo".
Di seguito l'elenco completo di tutti i film annunciati per Venezia 2026, suddivisi per categorie:
Concorso Venezia 83
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Ink di Danny Boyle con Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy
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Company di Casey Affleck con Nick Nolte
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Kami nour (A bit of light) di Ali Asgari
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Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis con Adriano Giannini, Ana Celentano
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Un bon petit soldat di Stéphane Brizé con Alba Rohrwacher
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Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis con Valeria Scalera, Lino Musella
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Kvinde Ukendt (Woman Unknown) di May El-Toukhy
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Bucking Fastard di Werner Herzog con Kate Mara, Rooney Mara, Orlando Bloom, Domnhall Gleeson
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15/18 A place to heal di Cédric Kahn
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Dau di Ilya Khrzhanovsky
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Look back di Hirokazu Koreeda
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Ga-neung-han Sa-rang di Lee Chang-Dong
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Wild horse nine di Martin McDonagh con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana Di Girolamo, Tom Waits, Parker Posey
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Succederà questa notte di Nanni Moretti
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Primetime di Lance Oppenheim con Robert Pattinson
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The Echo Chamber di Andrea Pallaoro con Luca Marinelli, Alicia Vikander, Susan Sarandon
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Un peu avant minuit di Nicolas Pariser
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L'estranea di Paolo Strippoli, con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi
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Nelson-san, Anata wa Hito o Koroshimashita ka? (Mr. Nelson, Did You Kill People?) di Shinya Tsukamoto, con Rodney Hicks e Geoffrey Rush
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Bunker di Florian Zeller
Venezia Spotlight
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Sumo, smirit weighs nothing di Erik Shirai
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Hiwar ma' albahr (Conversation with the sea) di Muayad Alayan
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Hombre al agua di Gael Garcia Bernal
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Serpenti di Roberto De Paolis Maino
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Furies di Rami Kodeih
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Guria di Levan Kogliashvili
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Ground Floor di Gabor Reisz
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Eu conter (I matter) di Alina Serban
Orizzonti Concorso
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La ragazza con la Leica di Alina Marazzi
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Yak Mai (The Burning giants) di Phuttipong Aroonpheing
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Cudze Rzeczy (What belongs to others) di Grzegorz Debowski
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Una storia di Anna Foglietta con Alba Rohrwacher, Guido Caprino
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La città dei vivi di Edoardo Gabriellini
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Morangheb (Falling house) di Mohsen Gharaei
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Too much sugar di Robert Greene
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The difficult bride di Rubaiyat Hossan
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La maison du vent di Auguste Bernard Kouemo Yanghu
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I figli della scimmia di Tommaso Landucci con Riccardo Scamarcio
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Mia mera sti zoi tis tzo: kefalaio faidra di Jacqueline Lentzou
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Oase (Oasis) Jannis Lenz
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Do kraja Dana (Until the day ends) di Jelena Maksimovic
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La Moula di Jerome Pierrat
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Lovers in the blue night di Anuparna Roy
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Un détour par Diana di Ann Sirot, Raphael Balboni
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The color of the sun di Xavier Tera
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Eklipse di Manuel Wetscher
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Huangyan Shengshue (Big little things) di Michelle Zhou
Special screening
- Dai nostri inviati. La RAI racconta la Mostra del Cinema di Venezia 2001-2012 di Giuseppe Giannotti, Enrico Salvatori, Nicoletta Berardi
Serie
- Peccato di Valerio Vestoso, scritta e interpretata da Emanuela Fanelli
Cortometraggi fuori concorso
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Flesh impact di Maggie Gyllenhaal su Marilyn Monroe
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Halayon (Wild asparagus) di Avi Mograbi
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They're here di Laura Poitras, Rachel Mueller
Film on films (documentari sul cinema)
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Juso per ferie di Karen Di Porto
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Nino - un film su Nino Rota di Walter Fasano
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The pervert's guide to utopias di Sophie Fiennes su Slavoj Žižek
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Joie de vivre di Luca Guadagnino
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Twist and shoot mister Suzuki di Yves Montmayeur
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Intermission di Yonfan
Fuori concorso - non fiction (documentari)
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Be brave di Francesco Carrozzini su Renzo Rosso, fatto con l'IA
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What love builds di Russell Crowe
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Burgundy di Michael Dweck e Gregory Kershaw
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Musk di Alex Gibney, su Elon Musk
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The road to Gericho di Amos Gitai
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Al mowaten Osama (Citizen Osama) Ahmed Hassouna
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Union Town di Barbara Kopple
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Holy Wood Dust di Victor Kossakovsky
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Listy (Letters from the silenced country) di Andrei Kutsila
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Biografia de Jorge Luis Borges di Mariano Llinàs
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My undesirable friends: Part II - Exile di Julia Loktev
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Boatbuilders di Luke Lorentzen
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Imperium di Sergei Loznitsa
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Shumei - The living legacy of kabuki di Takashi Miike
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Queer Edward II di Theo Rollason
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Oasis: Don't look back in anger di Dylan Southern e Will Lovelace
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Weichen (Dust) di Tsai Ming-Liang
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Everest: the other side di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin
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From Inside Out - The architecture od Peter Zumthor di Wim Wenders
Fuori Concorso - Film
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Dio ride di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando
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Nessun dolore di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Valeria Golino, Valerio Mastandrea
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Makikiraan po (Let us through, dear ancestors) di Lav Diaz
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Father Joe di Barhélémy Grossmann, scritto da Luc Besson con Kiefer Sutherland, Al Pacino
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Scherzetto di Mario Martone con Toni Servillo
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Place to be di Kornel Mundruczko con Ellen Burstyn, Taka Waititi, Pamela Anderson
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No paradise if you are killed by a woman di Halkawt Mustafa
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Arrested memory di Sabu
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The basics of philosophy di Paul Schrader
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Un bon avocat di Tristan Séguéla
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Jupiter di Alexander Smia