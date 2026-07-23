Venezia 2026, tutti i film della Mostra: Nanni Moretti torna in Concorso, il doc di Guadagnino lungo 7 ore

Saranno ben 5 i film italiani in Concorso per questo 83° Festival di Venezia, al Lido dal 2 al 12 settembre 2026. Il programma ufficiale, presentato dal presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e dal direttore artistico Alberto Barbera, ha finalmente svelato tutti i film selezionati nelle varie categorie.

Una selezione che riunisce grandi autori, progetti sperimentali, una sola serie tv, con, dicevamo in apertura, un'importante presenza italiana. Tra i titoli più attesi spiccano Succederà questa notte, il ritorno in concorso di Nanni Moretti (che mancava dal 1989), i nuovi film di Marco Bechis, Edoardo De Angelis, Andrea Pallaoro e Paolo Strippoli.

Il concorso per il Leone d'Oro vedrà inoltre confrontarsi opere firmate da registi del calibro di Hirokazu Kore-eda, Werner Herzog, Martin McDonagh, Shinya Tsukamoto, Casey Affleck e Ali Asgari, confermando un'edizione ricca di cinema d'autore e di opere destinate a far discutere

Il programma completo di Venezia 2026

Nomi di grande richiamo anche Fuori Concorso, dove trovano spazio, tra gli altri, Russell Crowe, un documentario sugli Oasis (che saranno presenti al Lido) e uno su Elon Musk, il nuovo film di Takashi Miike sul teatro kabuki, e ancora autori come Gianni Amelio, Mario Martone e Paul Schrader.

Nella sezione Film on Films anche il nuovo documentario di Luca Guadagnino dedicato a Bernardo Bertolucci: una durata maxi di ben 7 ore ma, ha affermato Barbera, "vi terrà inchiodati allo schermo".

Di seguito l'elenco completo di tutti i film annunciati per Venezia 2026, suddivisi per categorie:

Concorso Venezia 83

Ink di Danny Boyle con Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy

Company di Casey Affleck con Nick Nolte

Kami nour (A bit of light) di Ali Asgari

Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis con Adriano Giannini, Ana Celentano

Un bon petit soldat di Stéphane Brizé con Alba Rohrwacher

Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis con Valeria Scalera, Lino Musella

Kvinde Ukendt (Woman Unknown) di May El-Toukhy

Bucking Fastard di Werner Herzog con Kate Mara, Rooney Mara, Orlando Bloom, Domnhall Gleeson

15/18 A place to heal di Cédric Kahn

Dau di Ilya Khrzhanovsky

Look back di Hirokazu Koreeda

Ga-neung-han Sa-rang di Lee Chang-Dong

Wild horse nine di Martin McDonagh con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana Di Girolamo, Tom Waits, Parker Posey

Succederà questa notte di Nanni Moretti

Primetime di Lance Oppenheim con Robert Pattinson

The Echo Chamber di Andrea Pallaoro con Luca Marinelli, Alicia Vikander, Susan Sarandon

Un peu avant minuit di Nicolas Pariser

L'estranea di Paolo Strippoli, con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi

Nelson-san, Anata wa Hito o Koroshimashita ka? (Mr. Nelson, Did You Kill People?) di Shinya Tsukamoto, con Rodney Hicks e Geoffrey Rush

Bunker di Florian Zeller

Venezia Spotlight

Sumo, smirit weighs nothing di Erik Shirai

Hiwar ma' albahr (Conversation with the sea) di Muayad Alayan

Hombre al agua di Gael Garcia Bernal

Serpenti di Roberto De Paolis Maino

Furies di Rami Kodeih

Guria di Levan Kogliashvili

Ground Floor di Gabor Reisz

Eu conter (I matter) di Alina Serban

Orizzonti Concorso

La ragazza con la Leica di Alina Marazzi

Yak Mai (The Burning giants) di Phuttipong Aroonpheing

Cudze Rzeczy (What belongs to others) di Grzegorz Debowski

Una storia di Anna Foglietta con Alba Rohrwacher, Guido Caprino

La città dei vivi di Edoardo Gabriellini

Morangheb (Falling house) di Mohsen Gharaei

Too much sugar di Robert Greene

The difficult bride di Rubaiyat Hossan

La maison du vent di Auguste Bernard Kouemo Yanghu

I figli della scimmia di Tommaso Landucci con Riccardo Scamarcio

Mia mera sti zoi tis tzo: kefalaio faidra di Jacqueline Lentzou

Oase (Oasis) Jannis Lenz

Do kraja Dana (Until the day ends) di Jelena Maksimovic

La Moula di Jerome Pierrat

Lovers in the blue night di Anuparna Roy

Un détour par Diana di Ann Sirot, Raphael Balboni

The color of the sun di Xavier Tera

Eklipse di Manuel Wetscher

Huangyan Shengshue (Big little things) di Michelle Zhou

Special screening

Dai nostri inviati. La RAI racconta la Mostra del Cinema di Venezia 2001-2012 di Giuseppe Giannotti, Enrico Salvatori, Nicoletta Berardi

Serie

Peccato di Valerio Vestoso, scritta e interpretata da Emanuela Fanelli

Cortometraggi fuori concorso

Flesh impact di Maggie Gyllenhaal su Marilyn Monroe

Halayon (Wild asparagus) di Avi Mograbi

They're here di Laura Poitras, Rachel Mueller

Film on films (documentari sul cinema)

Juso per ferie di Karen Di Porto

Nino - un film su Nino Rota di Walter Fasano

The pervert's guide to utopias di Sophie Fiennes su Slavoj Žižek

Joie de vivre di Luca Guadagnino

Twist and shoot mister Suzuki di Yves Montmayeur

Intermission di Yonfan

Fuori concorso - non fiction (documentari)

Be brave di Francesco Carrozzini su Renzo Rosso, fatto con l'IA

What love builds di Russell Crowe

Burgundy di Michael Dweck e Gregory Kershaw

Musk di Alex Gibney, su Elon Musk

The road to Gericho di Amos Gitai

Al mowaten Osama (Citizen Osama) Ahmed Hassouna

Union Town di Barbara Kopple

Holy Wood Dust di Victor Kossakovsky

Listy (Letters from the silenced country) di Andrei Kutsila

Biografia de Jorge Luis Borges di Mariano Llinàs

My undesirable friends: Part II - Exile di Julia Loktev

Boatbuilders di Luke Lorentzen

Imperium di Sergei Loznitsa

Shumei - The living legacy of kabuki di Takashi Miike

Queer Edward II di Theo Rollason

Oasis: Don't look back in anger di Dylan Southern e Will Lovelace

Weichen (Dust) di Tsai Ming-Liang

Everest: the other side di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin

From Inside Out - The architecture od Peter Zumthor di Wim Wenders

Fuori Concorso - Film