The Mask: Cameron Diaz rivela se sarebbe disposta a riunirsi con Jim Carrey in un eventuale sequel

Cameron Diaz discute la possibilità di un ritorno con Jim Carrey in un possibile sequel del cult del 1994, The Mask.

The Mask del 1994, uno dei grandi classici degli anni Novanta, è ancora oggi amatissimo dai fan, e con il ritorno in auge dei sequel, dei revival e dei reboot, anche gli attori protagonisti di questo cult vengono interrogati sulla possibilità di un ritorno.

Le dichiarazioni di Cameron Diaz su un possibile sequel di The Mask

Durante la promozione del suo nuovo film Back in Action, Cameron Diaz ha confermato ad Access Hollywood che sarebbe disposta a riunirsi con Jim Carrey per un eventuale sequel. "Se Jim è d'accordo, io ci sono. Voglio dire, ho seguito la sua scia fin dal primo giorno", ha dichiarato durante l'intervista.

themask4

Diaz, che ha preso una lunga pausa dalla recitazione ma sembra ora pronta a tornare, ha aggiunto che sarebbe anche disposta a riprendere un altro dei suoi ruoli cult, quello in Charlie's Angels (2000), film in cui recitava al fianco di Drew Barrymore, Lucy Liu e Bill Murray, quest'ultimo nei panni di Bosley.

Le sue parole arrivano poco dopo che Jim Carrey ha dichiarato di essere disposto a indossare di nuovo l'iconica maschera verde per un possibile seguito. "Oh cielo, deve essere l'idea giusta. Se qualcuno avesse l'idea giusta, credo che... Non è una questione di soldi. Scherzo sui soldi... Ma non si può mai essere sicuri di queste cose", ha detto Carrey in un'intervista.

"Ho detto che mi piacerebbe andare in pensione, ma credo di aver parlato più che altro di una pausa energetica. Perché, non appena arriva una buona idea, e una buona squadra con cui lavorare, le cose cambiano", ha aggiunto.

The Mask (Jim Carrey) balla con Tina Carlyle (Cameron Diaz) nel film The Mask - da zero a mito

Uscito nel 1994, The Mask vedeva Jim Carrey nei panni di Stanley Ipkiss, un timido impiegato di banca che trova una misteriosa maschera antica. Quando la indossa, Stanley si trasforma in un alter ego sopra le righe, dotato di poteri sovrumani e una propensione per il caos. Non sorprende, visto che l'artefatto magico è creato da Loki, come nella serie di fumetti della Dark Horse su cui si basa il film.

Nel film, Cameron Diaz interpreta Tina Carlyle, la cantante e interesse amoroso di Stanley, che si trova coinvolta nella lotta tra The Mask e il malvagio gangster Dorian Tyrell (interpretato da Peter Greene).