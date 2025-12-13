È morto Peter Greene: la star di Pulp Fiction e The Mask aveva 60 anni

L'attore è stato trovato morto nel suo appartamento a New York e la polizia sta cercando di far luce sulle dinamiche che lo hanno portato al decesso.

Peter Greene, noto attore caratterista e famoso principalmente per aver interpretato personaggi cattivi in film come Pulp Fiction e The Mask - Da zero a mito, è stato trovato senza vita nella giornata di ieri all'interno del suo appartamento a Manhattan.

L'attore aveva 60 anni e la scomparsa è stata confermata dal suo manager Gregg Edwards e la causa della morte al momento è sconosciuta. Nelle prossime ore probabilmente saranno diffusi ulteriori dettagli sulla causa della scomparsa dell'attore.

Una carriera da villain

Nativo del New Jersey, Peter Greene debuttò sullo schermo in un episodio della serie tv crime Hardball, in onda nel 1990 mentre l'esordio al cinema risale al 1992, quando recitò in Laws of Gravity insieme a Edie Falco.

Da quel momento in poi, Greene iniziò una rapida ascesa che durò qualche anno. Protagonista di Clean, Shaven, presentato al Festival di Cannes nel 1994, nello stesso anno Peter Greene recitò nei due lungometraggi che lo resero famoso in tutto il mondo: il sadico stupratore Zed in Pulp Fiction di Quentin Tarantino, che vinse la Palma d'Oro al Festival di Cannes 1994, e il boss della malavita Dorian Tyrell in The Mask - Da zero a mito, al fianco di Jim Carrey e Cameron Diaz.

Un ricordo di Peter Greene e gli altri ruoli della sua carriera

"Era uno dei migliori attori caratteristi del pianeta" ha ricordato il suo agente, sottolineando anche l'attivismo dell'attore "Era profondamente impegnato a far luce su tutte le morti avvenute nel mondo a seguito dello smantellamento di USAID da parte dell'America. Era un buon amico, capace di togliersi la camicia di dosso per aiutarti. Era amato e ci mancherà".

Negli anni successivi, pur non raggiungendo più i picchi dei primi anni '90, Peter Greene recitò in film come Kiss & Tell, Da ladro a poliziotto, End Game e Il cacciatore di ex. Da sottolineare sono le sue interpretazioni in film come I soliti sospettie Training Day. In tv ha preso parte a serie come The Black Donnellys, Life on Mars, e Chicago P.D., oltre alla serie prequel di John Wick, The Continental. Tra i vari progetti in cantiere ai quali Peter Greene stava lavorando spiccano Mascots con Mickey Rourke e un documentario con Jason Alexander e Kathleen Turner.