Chuck Norris: Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme e il mondo di Hollywood ricordano la star

La morte del protagonista di Walker Texas Rangers ha rattristato gli amici e i colleghi dell'attore che hanno condiviso online ricordi pieni di affetto.

Chuck Norris è morto nella giornata di giovedì all'età di 86 anni e molte star di Hollywood, tra cui Jean-Claude Van Damme e Sylvester Stallone, hanno voluto ricordarlo con affetto online.

L'attore era stato ricoverato in ospedale nelle isole Hawaii e, nonostante inizialmente fossero emerse notizie rassicuranti, ha perso la vita alcune ore dopo.

I ricordi dei suoi colleghi in I mercenari 2

Arnold Schwarzenegger, che aveva recitato con lui in I mercenari 2, ha reagito alla morte di Chuck Norris dichiarando online: "Era un'icona. Sono grato che ho potuto lavorare con lui in molti modi nel corso degli anni, dal promuovere il fitness al condividere lo schermo insieme. Era uno tosto, nella vita reale e a Hollywood. La sua leggenda sarà con noi per sempre. I miei pensieri sono rivolti alla sua famiglia".

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Sylvester Stallone ha invece ricordato: "Ho vissuto un'esperienza grandiosa lavorando con Chuck. Era totalmente americano sotto ogni punto di vista. Un uomo grandioso e le mie condoglianze sono rivolte alla sua meravigliosa famiglia".

Dolph Lundgren ha poi dichiarato: "Chuck Norris è il campione. Fin da quando ero un giovane artista di arti marziali e poi ho iniziato a realizzare film, l'ho sempre considerato un modello da seguire. Qualcuno che ha avuto il rispetto, l'umiltà e la forza che ci vuole per essere un uomo. Ci mancherai, amico mio".

I ricordi di Van Damme e Stephen King

Jean-Claude Van Damme si è allenato con Norris per anni all'inizio degli anni '80, prima di diventare una star del cinema, lavorando anche come buttafuori, e ha ricordato: "Ci conoscevamo dall'inizio della mia carriera e ho sempre rispettato l'uomo che era. Il mio cuore e le preghiere sono con la sua famiglia. Non sarà mai dimenticato".

Lo scrittore Stephen King ha condiviso alcune delle battute che amava di più su Chuck Norris prima di ricordare online quanto lo ammirasse e i suoi figli lo apprezzassero.

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Lorenzo Lamas ha ricordato nel suo messaggio online la famiglia di Norris, aggiungendo poi che ora entrerà in azione in paradiso per combattere il male.