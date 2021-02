The Bouncer: Van Damme ha lavorato davvero come buttafuori per Chuck Norris

Jean-Claude Van Damme ha molto in comune con il protagonista di The Bouncer: anche lui ha lavorato come buttafuori in un locale di Chuck Norris.

Jean-Claude Van Damme, protagonista di The Bouncer, ha effettivamente lavorato come buttafuori in un bar/ristorante chiamato Woody's Wharf, che all'epoca era di proprietà di Chuck Norris. L'artista marziale americano, in seguito, ha anche offerto a Van Damme il suo primo ruolo cinematografico.

Jean-Claude Van Damme in un'immagine di JCVD

Van Damme ha risparmiato denaro da giovane vendendo fiori per le strade per poi aprire una palestra al fine di guadagnare abbastanza per comprarsi un biglietto aereo per gli Stati Uniti. Una volta arrivato fu presentato a Chuck Norris e lavorò come buttafuori nel suo bar di Long Beach.

"Gli americani sono persone fantastiche. Non ho mai litigato o fatto a botte con nessuno, grazie a Dio. Sono stato un bravo buttafuori e non è successo nessun incidente", ha raccontato Van Damme, che in quegli anni era solito allenarsi con Norris tre giorni alla settimana.

In questo video possiamo vedere le due star hollywoodiane mentre si allenano insieme per un programma televisivo tedesco nel 1984. Nel filmato, Van Damme tiene i pad per Norris che mette in mostra il suo arsenale di "calci volanti" e il suo talento come artista marziale.

Il protagonista di The Bouncer è un antieroe che lotta per tutta la vita per dare da mangiare a sua figlia di otto anni e lavora in discoteche come buttafuori per provvedere alla sua famiglia. Quando viene coinvolto in una rissa finisce in carcere e perde l'affidamento di sua figlia. Gli viene quindi chiesto di spiare un'organizzazione criminale per la polizia: l'unico modo per cancellare i suoi problemi con la giustizia.