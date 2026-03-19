Chuck Norris è stato ricoverato in ospedale alle Hawaii

L'attore, secondo le fonti di TMZ, ha avuto un'emergenza medica che l'ha obbligato al ricovero, ma sarebbe di ottimo umore.

Chuck Norris è stato ricoverato in ospedale mentre si trovava sull'isola di Kauai, nelle Hawaii.

Il sito TMZ ha infatti pubblicato la notizia che la star del piccolo schermo ha avuto un'emergenza medica, di cui attualmente non si conoscono i dettagli.

Le indiscrezioni riguardanti la salute della star

Un amico di Chuck Norris ha svelato al sito che nella giornata di mercoledì l'attore stava allenandosi senza alcun problema.

La star è comunque di ottimo umore e, durante una conversazione telefonica, stava scherzando. Le notizie rassicurano quindi i fan, non facendo presupporre nulla di grave.

Il sito PageSix ha provato a ottenere qualche informazione in più su quanto accaduto, ma il portavoce dell'interprete di Walker Texas Ranger non ha risposto alle domande della testata.

Il messaggio condiviso per festeggiare il proprio compleanno

Norris ha compiuto da poco 86 anni, ma fisicamente sta ancora molto bene, come dimostra anche un video condiviso online nel giorno del suo compleanno in cui è stato immortalato mentre sta facendo boxe insieme al suo allenatore.

Chuck aveva accompagnato le immagini da una didascalia in cui dichiarava: "Non invecchio. Aumento di livello. Oggi ho 86 anni! Niente è paragonabile a un po' di azione in una giornata di sole per farti sentire giovane".

L'attore aveva continuato il suo messaggio aggiungendo: "Sono grato per un altro anno, la buona salute e la possibilità di continuare a fare ciò che amo".

Norris condivide spesso foto e video che lo ritraggono mentre va ancora a cavallo, si allena facendo boxe o praticando arti marziali. Considerando la sua grande passione per l'attività fisica, non è quindi da escludersi che abbia avuto un piccolo incidente mentre si stava mantenendo impegnato e non resta che augurargli una pronta guarigione, in attesa di una comunicazione ufficiale da parte del suo entourage.