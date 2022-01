I Mercenari 2, i meme su Chuck Norris hanno colpito anche Sylvester Stallone

A quanto pare, anche Sylvester Stallone è rimasto colpito dai cosiddetti Chuck Norris facts, al punto tale da aver insistito con Chuck Norris per inserire nella sceneggiatura de I Mercenari 2 una delle notissime trovate goliardiche che hanno fatto la fama del protagonista di Walker Texas Ranger.

Dopo aver coinvolto Chuck Norris ne I mercenari 2, Sylvester Stallone ha chiesto all'attore di poter inglobare in sceneggiatura uno dei noti Chuck Norris facts. Gena O'Kelly - moglie del protagonista di Walker Texas Ranger - ha suggerito quello che coinvolge il cobra, ovvero: "Una volta Chuck Norris è stato morso da un cobra e, dopo cinque giorni di dolori e sofferenze inenarrabili... Il cobra è morto!".

I Chuck Norris facts sono un fenomeno online che coinvolge la figura del protagonista di Walker Texas Ranger e che consiste nella diffusione di notizie false a scopo goliardico. Queste numerose pillole di informazione hanno a che vedere con la forza e la mascolinità di Chuck Norris. Di seguito, trovate alcuni esempi!

Il fenomeno ha inizialmente attinto alle battute di Conan O'Brien (conduttore del programma Late Night with Conan O'Brien), che prendevano di mira spesso Chuck Norris o il suo personaggio in Walker Texas Ranger, per poi proliferare in modo indipendente. I Mercenari 2 è l'ultimo film in cui Chuck Norris ha recitato - a distanza di ben 7 anni da The Cutter - Il trafficante di diamanti.