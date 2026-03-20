È morto Chuck Norris, leggendario Walker Texas Ranger della TV americana

La star d'azione e campione di arti marziali ci ha lasciato a 86 anni dopo averci emozionato con tantissimi film e soprattutto con l'iconica serie televisiva di cui era stato assoluto protagonista

Chuck Norris, campione di arti marziali diventato una star iconica del cinema d'azione e protagonista della serie di successo Walker Texas Ranger, è morto a 86 anni.

Norris era stato ricoverato in ospedale alle Hawaii giovedì, e poco fa la sua famiglia ha diffuso un comunicato in cui annunciava che era deceduto in mattinata. "Sebbene desideriamo mantenere riservate le circostanze della sua scomparsa, vi informiamo che era circondato dai suoi cari e se n'è andato in pace", ha scritto la sua famiglia.

Le parole di cordoglio della famiglia Norris

"Per il mondo era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e un nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia", prosegue il comunicato.

"Ha vissuto la sua vita con fede, determinazione e un impegno incrollabile nei confronti delle persone che amava. Con il suo lavoro, la sua disciplina e la sua gentilezza ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo e ha lasciato un segno indelebile nella vita di tanti".

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