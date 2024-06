L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente, Chuck Norris: "Bruce Lee mi strappò i peli dal petto nella lotta"

Chuck Norris deve gran parte della sua fama alla collaborazione con Bruce Lee nell'action sulle arti marziali del 1972 L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente. Le scene di combattimento sono talmente epocali che in uno degli scontri Bruce Lee avrebbe addirittura strappato i peli dal petto di Norris.

Nel film, Bruce Lee interpreta Tang Lung, giovane esperto di arti marziali inviato per aiutare una donna e suo zio dopo che i criminali locali li hanno presi di mira. È un plot classico per quella che presto sarebbe considerata una pietra di paragone fondamentale per il genere. Chuck Norris, qui al debutto cinematografico, interpreta di Colt, lottatore di arti marziali reclutato dall'organizzazione criminale per eliminare l'enorme minaccia rappresentata da Tang Lung. All'epoca vedere un occidentale in un film di arti marziali rappresentò una svolta notevole per il genere e il divenne il film di maggior incasso nella storia di Hong Kong finché un'altra pellicola di Bruce Lee non lo superò l'anno successivo.

Pare che sia stato proprio Bruce Lee a volere Bruce Lee ne L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente. Recentemente, su Internet sono emersi rari filmati in cui Chuck Norris commenta il successo del film dichiarando: "La produzione è costata 145.000 dollari. Ha incassato oltre 60 milioni di dollari (oltre 700 milioni al netto dell'inflazione) in tutto il mondo. Non è fantastico?"

Chuck Norris sopravvive a due infarti nel giro di un'ora!

Amici o nemici?

La locandina di L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente

Il realismo dei combattimenti de L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente ha spinto ad alimentare la leggenda di una vera rivalità tra le due star delle arti marziali, anche se Chuck Norris ha solo belle parole per il rivale quando dichiara: "Mi è piaciuto lavorare con Bruce Lee nel film. È stato molto divertente, la scena del combattimento è diventata un classico. Quindi è bello essere coinvolti in una scena di combattimento che tutti adorano".

Non tutti sanno che la scena tanto magnificata è stata girata illegalmente perché la troupe non aveva i permessi. Bruce Lee ha dovuto corrompere alcuni funzionari, il che ha permesso alla troupe di filmare sul posto per circa un'ora prima di abbandonare la location in fretta e furia.

Ma c'è un momento nella scena leggendaria che hanno colto solo gli spettatori più attenti. "C'è una scena in cui lancio Bruce a terra, lui mi afferra i peli del petto e li strappa", ha ricordato Norris. "A un certo punto ho ricevuto una lettera da quest'uomo in cui dice che lui e suo figlio hanno visto L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente 26 volte. Mi scrive: 'Bruce ti ha davvero strappato i peli dal petto?' Se lo ha fatto sei davvero un duro.'"