Christopher Nolan: il suo nuovo film si intitolerà Tenet!

Christopher Nolan è tornato sul set e il suo nuovo film si intitolerà Tenet, come rivelato da un comunicato della Warner Bros.

Nel cast dell'atteso progetto, di cui non sono stati rivelati i dettagli della trama, ci saranno anche Michael Caine, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson e Clémence Poésy.

Nel cast di Tenet, che segna il ritorno del filmmaker dietro la macchina da presa dopo Dunkirk, erano già stati confermati John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki.

Il progetto viene descritto come un film d'azione epico che ruota intorno al mondo dello spionaggio internazionale. Christopher Nolan è inoltre autore della sceneggiatura e le riprese si svolgeranno in sette nazioni diverse, in attesa della distribuzione nei cinema americani prevista per il 17 luglio 2020.

Nel team della produzione ci saranno anche Emma Thomas e Thomas Hayslip. Il direttore della fotografia, che lavorerà con un mix di Imax e 70mm, sarà Hoyte van Hoytema, mentre il montaggio sarà firmato da Jennifer Lame.

La colonna sonora sarà composta da Ludwig Göransson, premio Oscar grazie a Black Panther, mentre i costumi saranno realizzati da Jeffrey Kurland, Nathan Crowley sarà production designer e Andrew Jacksonm ha il compito di supervisore degli effetti speciali.

Dalla speranza di Dunkirk al ritorno del Cavaliere Oscuro: imparare a resistere con Christopher Nolan