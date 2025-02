James Bond, Christopher Nolan voleva dirigere il nuovo film ma Barbara Broccoli lo ha snobbato

L'amore di Christopher Nolan per James Bond non è certo un mistero, più e più volte il regista ha confessato il suo entusiasmo per questo franchise che lo ha sempre colpito fin da quando era bambino. Ebbene, Nolan sarebbe stato vicinissimo dal girare un nuovo film della saga.

Secondo un nuovo report di Variety che si sofferma sul passaggio di consegne tra la famiglia Broccoli e gli Amazon MGM Studios per quanto riguarda il brand di James Bond, Nolan sarebbe stato snobbato proprio da Barbara Broccoli, all'epoca in cui il regista aveva appena ultimato Tenet.

Secondo alcune fonti, Nolan avrebbe espresso interesse a dirigere un film di Bond dopo l'uscita di Tenet, ma Broccoli ha chiarito che nessun regista avrebbe avuto il final cut mentre Bond era sotto la sua supervisione.

Perché il James Bond di Nolan non si è mai concretizzato?

Tenet: Robert Pattinson con John David Washington in una foto del film

Il regista, che lavora solo con il final cut, ha poi optato per dirigere Oppenheimer, che ha guadagnato quasi un miliardo di dollari al botteghino mondiale e ha vinto l'Oscar per il miglior film. Decenni prima, anche Steven Spielberg aveva espresso interesse a dirigere un film di James Bond dopo Incontri ravvicinati del terzo tipo, ma fu bloccato dal padre di Barbara Broccoli, il defunto Albert "Cubby" Broccoli, perché considerato troppo inesperto.

No Time to Die: un'immagine del trailer

Variety ha aggiunto anche che ogni agenzia hollywoodiana sta proponendo i suoi migliori scrittori, registi e attori per il nuovo film di Bond che verrà prodotto sotto il nuovo controllo di Amazon/MGM, anche se non è ancora entrato in produzione.

Ora che Amazon/MGM ha il pieno controllo di Bond, sarebbe strano se non provassero nemmeno a contattare Nolan, ma sarà comunque interessante vedere quali saranno le mosse dello studio, a partire dal nuovo attore che interpreterà il personaggio dopo i cinque film con Daniel Craig.