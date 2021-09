Christopher Nolan: il suo nuovo film sarà sul padre della bomba atomica, J. Robert Oppenheimer.

Christopher Nolan torna a occuparsi della Seconda Guerra Mondiale. Il suo nuovo film sarà un biopic dedicato al padre della bomba atomica, il fisico statunitense J. Robert Oppenheimer. E stavolta il regista inglese potrebbe collaborare con uno studio diverso da Warner Bros.

Christopher Nolan guarda nella sua telecamera sul set de Il cavaliere oscuro - Il ritorno

Secondo Deadline, dopo il controverso thriller Tenet, Christopher Nolan tornerà a realizzare un film storico sulla Seconda Guerra Mondiale raccontando la storia di Oppenheimer e il suo ruolo nello sviluppo della bomba atomica.

Sempre secondo il report, il regista avrebbe deciso di mettere la sceneggiatura a disposizione di importanti studios, mantenendo così la promessa di non voler più lavorare con Warner Bros. dopo la scelta dello studio di distribuire i suoi titoli di punta day-and-date nei cinema e HBO Max. Questa mossa è stata profondamente impopolare per registi come Nolan, James Gunn, Denis Villeneuve e Patty Jenkins che hanno criticato ripetutamente la compagnia.

Dunkirk: Christopher Nolan e Kenneth Branagh sul set del film

J. Robert Oppenheimer era un fisico americano che è stato fondamentale per il Progetto Manhattan, un'operazione top-secret USA incaricata di sviluppare le prime armi nucleari. Oppenheimer era lì durante il test Trinity nel New Mexico, il sito della prima esplosione di bomba atomica riuscita nel 1945. In seguito alle detonazioni delle bombe a Nagasaki e Hiroshima, in Giappone, Oppenheimer si oppose pubblicamente alla proliferazione delle armi nucleari come parte della Commissione per l'energia atomica degli Stati Uniti.

Al momento non ci sono dettagli sul casting del film, ma secondo Deadline Christopher Nolan sarebbe in trattative con il suo frequente collaboratore Cillian Murphy, apparso in molti suoi film.

L'ultima incursione di Nolan nel film storico è stata il war movie Dunkirk, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, che racconta la missione per salvare le truppe alleate bloccate in Francia.