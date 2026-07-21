Christopher Nolan sogna un nuovo film con Christian Bale: "Uno dei più grandi attori della sua generazione"

Christopher Nolan ha confermato di voler tornare a lavorare con Christian Bale dopo la trilogia de Il Cavaliere Oscuro e The Prestige. Il regista ha inoltre annunciato la riedizione del cult del 2006 per il suo ventesimo anniversario, con una nuova versione in 70 mm.

La collaborazione tra Christopher Nolan e Christian Bale ha dato vita ad alcuni dei film più influenti degli ultimi vent'anni, da Batman Begins alla trilogia de Il Cavaliere Oscuro, passando per The Prestige. E, a quanto pare, il regista britannico non considera affatto concluso quel sodalizio artistico.

"Lavorerei di nuovo con lui senza alcun dubbio"

Nel corso di una recente intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Christopher Nolan ha infatti dichiarato che sarebbe più che felice di dirigere nuovamente l'attore premio Oscar in un futuro progetto.

Il regista Christopher Nolan sul set de Cavaliere oscuro

Alla domanda se immaginasse una nuova collaborazione con Bale, il regista ha risposto senza esitazioni. "Oh, certo. È uno dei più grandi attori della sua generazione e lavorare con lui è stata un'esperienza straordinaria."

Parole che confermano il profondo rapporto professionale costruito nel corso degli anni. Nolan ha diretto Bale in quattro lungometraggi: Batman Begins, The Prestige, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno, contribuendo a ridefinire sia il cinecomic moderno sia il thriller psicologico.

Nel corso della stessa intervista, Nolan ha annunciato anche un'iniziativa che farà felici i suoi fan: nel 2027 The Prestige tornerà nelle sale per celebrare il ventesimo anniversario dall'uscita.

Il regista ha spiegato che il film sarà riproposto attraverso nuove copie in 70 millimetri, realizzate partendo dal negativo originale in pellicola da 35 mm con formato anamorfico. "Sono entusiasta che The Prestige venga distribuito di nuovo. Credo sia una delle interpretazioni più sottovalutate di Christian Bale."

Nolan ha inoltre voluto rendere omaggio al lavoro del direttore della fotografia Wally Pfister, sottolineando come la qualità delle immagini meriti di essere apprezzata sul grande schermo in un formato ancora più spettacolare. "La fotografia di Wally Pfister è straordinaria. Anche il lavoro dello scenografo Nathan Crowley è incredibile e merita questa nuova valorizzazione."

Il regista ha rivelato di aver recentemente rivisto una copia in 35 mm del film per verificarne le condizioni prima dell'avvio del processo di conversione in 70 mm, che inizierà nelle prossime settimane.

Un sodalizio che ha segnato il cinema moderno

Christian Bale ha interpretato il mago Alfred Borden in The Prestige e Bruce Wayne nella trilogia di Batman firmata da Nolan, contribuendo in modo decisivo al successo di opere che hanno lasciato un segno profondo nel cinema contemporaneo.

Nolan sul set

Anche The Odyssey, il nuovo kolossal del regista, contiene diversi richiami ai personaggi interpretati da Bale nel corso della loro collaborazione, un ulteriore segnale dell'importanza che quell'esperienza continua ad avere nella filmografia di Nolan.

Nel frattempo The Odyssey sta vivendo un esordio da record al botteghino mondiale. Il film ha incassato 264 milioni di dollari nel primo fine settimana di programmazione, diventando il miglior debutto internazionale nella carriera del regista. Il cast comprende Matt Damon nel ruolo di Odisseo, affiancato da Robert Pattinson, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron e Lupita Nyong'o.