Christopher Nolan come Taylor Swift: i biglietti di The Odyssey rivenduti a prezzi folli

L'esperienza cinematografica sta diventando simile alla guerra dei biglietti per l'Eras Tour di Taylor Swift, dato che i biglietti IMAX per il prossimo film di Christopher Nolan, The Odyssey, vengono già rivenduti a prezzi folli.

I biglietti per le prime proiezioni IMAX in 70 mm del film sono stati messi in vendita mercoledì 16 luglio. Si tratta più o meno di un anno esatto prima che il film arrivi nelle sale. Questi biglietti fanno riferimento ai vari cinema IMAX negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri paesi.

Tuttavia, solo un'ora dopo la messa in vendita, i biglietti erano quasi tutti esauriti nelle località più popolari. Ciò che è ancora più scioccante è che alcuni bagarini stanno ora vendendo i biglietti fino a 150 dollari in luoghi come Los Angeles e New York City, come ha scoperto l'utente Twitter The Cinegogue. Sappiamo che ogni progetto di Nolan è preceduto da un'attesa spasmodica, ma non si era mai arrivati a tanto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Perché The Odyssey è così atteso dal pubblico?

Il motivo della popolarità della pellicola, oltre al fatto che si tratta di un film epico firmato Christopher Nolan e del prossimo film del regista dopo il grande successo di Oppenheimer, è che The Odyssey è stato avvolto nel mistero sin dal momento in cui è stato annunciato. A parte il cast, è stato difficile ottenere qualsiasi tipo di informazione o prime immagini del film, a parte alcune fughe di notizie o una foto di Matt Damon nei panni di Ulisse.

Infatti, gli appassionati di cinema non possono nemmeno vedere il primo teaser del film a meno che non vadano al cinema per vedere qualcos'altro. Al momento, il filmato è proiettato solo nelle sale americane davanti ai film più importanti oggi al cinema. Il teaser mostra Matt Damon/Odisseo che galleggia su una zattera in mezzo all'oceano, mentre i personaggi di Jon Bernthal e Tom Holland parlano della sua leggenda.

The Odyssey è basato sull'omonimo poema epico di Omero. La storia è una delle più antiche opere letterarie sopravvissute e segue le vicende di un eroe greco di nome Ulisse nel corso di 24 libri, mentre torna a casa dopo la guerra di Troia durata un decennio. Tuttavia, quel viaggio dura altri 10 anni, poiché il guerriero incontra molte minacce e mostri lungo il percorso, dato che gli Dei dell'Olimpo scatenano una guerra contro di lui.