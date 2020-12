Christopher Nolan è interessato ad adattare i suoi film in videogame

Christopher Nolan guarda con interesse al mondo dei videogame e rivela che in passato aveva pianificato l'adattamento di Inception, ma il progetto non è andato in porto.

E se Tenet diventasse un videogame? Questo potrebbe accadere, visto che il regista Christopher Nolan ha espresso interesse nell'adattamento futuro dei suoi film in videogiochi.

Tenet: una foto sul set di John David Washington e Christopher Nolan

Christopher Nolan ha parlato della possibilità di adattare i film in un altro tipo di media nel corso di un'intervista con il conduttore di The Game Awards, Geoff Keighley. Il regista ha rivelato come, nonostante le difficoltà insite nel progetto, sarebbe interessato a esplorare un media diverso se si presentasse la giusta opportunità.

"Fare film è un attività complessa e richiede molto tempo. Fare videogame è ancora più complicato e richiede ancora più tempo" ha osservato Nolan. "Il modo in cui lavora l'industria dei videogame è arduo. Non vuoi solo realizzare e diffondere un videogame collegato a un altro media sfruttandone il brand, non vuoi che si tratti solo del marchio. Vuoi fare qualcosa che sia grandioso indipendentemente dal resto. Non è qualcosa da prendere sottogamba, ma sarei interessato a farlo."

Christopher Nolan svela quali film ha guardato durante il lockdown

Anche se l'attrazione tra cinema e videogame è cosa nota e da anni puntualmente saltano fuori adattamenti, la maggior parte dei lungometraggi ispirati a videogame non soddisfanno le aspettative del pubblico. L'ultimo in ordine di tempo, Monster Hunter, bocciato da tanta critica americana che lo ha definito "stupido e inguardabile".

Lo stesso Nolan ha svelato che, in passato, è stato vicino a trasformare Inception in un videogame, ma il progetto si è concluso con un nulla di fatto. Il regista non è però lontano da quel mondo visto che il trailer di Tenet ha fatto il suo debutto su Fortnite. LO stesso Inception è stato proiettato su Fortnite nel corso di una serata a tema Nolan lo scorso giugno.

Anche se la trilogia su Batman di Christopher Nolan non è mai stata adattata per videogame, il suo acclamato Il cavaliere oscuro è uscito un anno prima del videogame Rocksteady Studios Batman: Arkham Asylum, il cui successo ha dato il là a numerosi sequel. L'ultimo, Suicide Squad: Kill the Justice League, sarà commercializzato nel 2022.