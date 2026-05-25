"Ecco perché Christopher Nolan non vuole più lavorare con me": la confessione di Nicolas Cage

Il divo ha svelato il motivo della 'rottura' col regista di Interstellar e Odissea, che non lo ha mai più chiamato per uno dei suoi progetti.

Nicolas Cage ha spiegato che Christopher Nolan non lavorerà mai più con lui. Il motivo? Il divo si sarebbe reso colpevole di aver rifiutato una sua offerta. E Nolan non sarebbe il solo cineasta ad avere questa posizione, a quanto pare.

Perché Nicolas Cage ha rifiutato l'offerta di Christopher Nolan

Impegnato nella promozione di Madden, pellicola di David O. Russell in cui interpreta il leggendario coach di football americano John Madden, Cage ha rivelato che Russell è l'unico regista che lo ha richiamato dopo che lui, in precedenza, aveva rifiutato uno dei lavori.

Diverso il comportamento di Christopher Nolan che, secondo Cage, avrebbe smesso di rispondere alle sue telefonate dopo che lui aveva rifiutato il ruolo in Insomnia, thriller del 2002 con Al Pacino e il compianto Robin Williams.

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Christopher Nolan si è offeso per il rifiuto?

"La maggior parte dei registi si offende e non ti richiama", ha dichiarato Nicolas Cage in un'intervista al New York Times. "Mi è successo un milione di volte".

Oltre a Nolan, anche Paul Thomas Anderson e Woody Allen si aarebbero legati al dito i no di Nolan, evitando di ricontattarlo dopo che ha rifiutato i loro progetti.

"Non mi richiamano", ha detto. "Il film di Paul Thomas Anderson era uno dei suoi primi lavori. Mi aveva mostrato un cortometraggio con Philip Baker Hall, che era in Sydney. Avremmo dovuto fare qualcosa insieme, ma poi non se n'è fatto nulla. Comunque, David mi ha chiamato, e il fatto che mi abbia richiamato e mi abbia invitato di nuovo a lavorare con lui ha dimostrato grande classe, e non volevo dirgli di no di nuovo perché ho un grande rispetto per il suo talento".

Il divo non ha svelato il film di Russell che ha rifiutato, aggiungendo che è successo "milioni di anni fa. Era un buon film, me lo ha offerto e io ho detto no. Ma è l'unico regista a cui abbia detto no che è tornato a offrirmi un altro film".

A partire dal 27 maggio ritroveremo Nicolas Cage in veste di protagonista della serie Prime Video Spider-Noir, serie targata Marvel ambientata in una New York cupa e corrotta degli anni '30 in cui interpreta il detective Ben Reilly.