Christian Bale in Thor: Love and Thunder: è ufficiale, sarà nel film Marvel

Tessa Thompson ha rivelato sul red carpet di Westworld 3 che Christian Bale sarà il villain di Thor: Love and Thunder.

Christian Bale, secondo quanto dichiarato da Tessa Thompson, sarà il villain del film Thor: Love and Thunder, il nuovo cinecomic diretto da Taika Waititi per la Marvel.

L'inaspettata dichiarazione, considerando che lo studio deve ancora rilasciare un comunicato ufficiale, è stata compiuta sul red carpet della terza stagione di Westworld. Tessa Thompson, parlando di Thor: Love and Thunder, ha infatti dichiarato: "Christian Bale interpreterà il nostro villain, che sarà fantastico. Ho letto lo script. Non posso dirvi molto".

L'attrice ha inoltre aggiunto che si è scambiata molti messaggi entusiasti con Natalie Portman: "Ci divertiremo. Taika Waititi lo sta scrivendo e ne sarà il regista. Alcuni volti conosciuti. Alcune persone nuove che vengono coinvolte".

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema americani il 5 novembre 2021 e avrà come protagonisti Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, impegnata anche in una versione al femminile di Thor.