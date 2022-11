Will Smith: "Lo schiaffo agli Oscar? Trattenevo quella rabbia da molto tempo"

Will Smith si è confessato pubblicamente rivelando il malessere interiore che lo ha spinto a colpire il collega Chris Rock, ma ha anche ammesso che il suo comportamento non può essere giustificato in alcun modo.

Un emozionato Will Smith ha commentato il suo gesto di violenza durante la passata cerimonia di consegna degli Oscar ospite di Trevor Noah, spiegando cosa lo abbia spinto a schiaffeggiare Chris Rock di fronte a milioni di telespettatori.

"Ero fuori di testa, amico", ha detto Smith a Noah durante un'ospitata al The Daily Show. "Era una rabbia che avevo represso per molto tempo."

Will Smith, ospite dello show di Comedy Central per promuovere il suo ultimo film, Emancipation - Oltre la libertà, ha rivelato i retroscena del doloroso ritorno a casa, dopo aver vinto il suo primo Oscar come miglior attore, e la necessità di dover spiegare il suo comportamento a suo nipote di 9 anni. "È il ragazzino più dolce del mondo. È rimasto alzato fino a tardi per vedere suo zio Will. Siamo seduti in cucina, lui è sulle mie ginocchia con in mano l'Oscar e mi chiede 'perché hai colpito quell'uomo, zio Will?'"

All'inizio della discussione, Smith ha cercato di spiegare il suo comportamento ricordando alle persone: "Non puoi mai sapere cosa sta passando un'altra persona. avevo dei problemi quella notte. Questo, però, non giustifica affatto il mio comportamento".

"Dobbiamo solo essere gentili l'uno con l'altro, amico", ha proseguito il divo. "È difficile. Immagino che la cosa più dolorosa per me sia stata prendere il mio cuore e chiuderlo alle altre persone. Oggi ho capito cosa significa davvero quando dicono che le persone ferite feriscono le persone".