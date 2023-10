Jada Pinkett Smith: 'Lo speciale di Chris Rock su Netflix mi ha trafitto il cuore'

Nel corso di una lunga intervista al New York Times, Jada Pinkett Smith è tornata a parlare di Chris Rock, esprimendo i suoi sentimenti nei confronti dello special del comico arrivato in streaming su Netflix: Chris Rock: Selective Outrage.

"Ricordo che il mio cuore è stato come trafitto, il mio cuore si è spezzato e che i miei sentimenti sono stati feriti", ha dichiarato l'attrice che domani darà alle stampe il memoir dal titolo Worthy.

"E poi ricordo che sono riuscita a sorridere e a fargli gli auguri allo stesso tempo", ha continuato.

Nello speciale, Rock ha parlato dell'incidente in cui Will Smith lo ha schiaffeggiato sul palco della cerimonia degli Oscar dello scorso anno, dopo aver fatto una battuta su Jada Pinkett Smith, che si trovava seduta al fianco dell'attore poi premiato con l'Oscar quella stessa sera.

Nell'autobiografia, l'attrice rivela che una volta Rock le chiese di uscire con lei mentre si diceva che lei e Will si stessero separando.

Chris Rock sarebbe infastidito dalle recenti dichiarazioni di Jada Pinkett Smith

"Penso che ogni estate uscissero notizie che dicevano che io e Will stavamo divorziando. E quest'estate in particolare Chris pensava che stessimo divorziando davvero. Così mi ha chiamato e mi ha detto: 'Mi piacerebbe portarti fuori'. E io: 'Cosa vuoi dire?' E lui: 'Beh, tu e Will non state divorziando?'. E io: 'No. Chris, sono solo voci'. Era sconvolto. Si è scusato abbondantemente e la cosa è finita lì".