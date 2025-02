Chris Pratt commenta le scene di Patrick Schwarzenegger in The White Lotus 3: "So dove è caduto lo sguardo!"

Patrick Schwarzenegger ha recitato in alcune scene di nudo in The White Lotus 3 e suo cognato Chris Pratt ha ora condiviso la sua reazione.

Chris Pratt ha rivelato di aver visto gli episodi della stagione 3 di The White Lotus in cui Patrick Schwarzenegger, suo cognato, ha delle scene di nudo.

La star del cinema ha ammesso con molta ironia di non aver potuto ignorare quei particolari momenti della serie antologica creata da Mike White.

La reazione di Pratt alle scene di nudo

Parlando con E! News delle scene di The White Lotus che hanno dato il via ai commenti online, Chris Pratt ha dichiarato: "So dove mi è caduto lo sguardo, non sono imparentato con lui, stavo guardando quel cazzo. No, è fantastico. Ovviamente fisicamente è notevole, ma è anche un attore davvero solido perché il personaggio che interpreta è completamente diverso da chi è lui nella vita reale".

Il cast di The White Lotus 3

La star ha continuato le sue lodi a Patrick Schwarzenegger ribadendo: "Ha creato un personaggio e sembra naturale e buono. Lo sto dicendo a tutti da anni, l'ho detto anche a lui, penso realmente che ci stiamo addentrando in un decennio all'insegna di Patrick...".

Chris ha sottolineato: "Lo sto osservando, sta semplicemente lavorando duramente. Si sta impegnando in tanti settori, non solo con la recitazione, ma anche nel business e tutto il resto. Lui è super determinato e so che eredita quell'aspetto da sua madre e da suo padre".

Il coinvolgimento del figlio d'arte

Patrick è figlio, ovviamente, di Arnold Schwarzenegger e di Maria Shriver ed è il fratello di Katherine, che ha sposato Chris nel 2019.

La star di Terminator aveva già commentato le scene di nudo del figlio nella serie dopo aver partecipato alla première della serie e aver ammesso ironico sui social che ha preso probabilmente esempio da lui.

Patrick, recentemente, ha inoltre ammesso la sua frustrazione nei confronti di chi è convinto che abbia ottenuto il ruolo di Saxton Ratliff nello show solo grazie alla fama dei suoi genitori dichiarando: "Non sanno che ho fatto 10 anni di corsi di recitazione... Che ho lavorato sui miei personaggi per ore e ore o che sono stato rifiutato a un centinaio di altri provini".