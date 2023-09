Chris Evans su Red One: 'Ho sempre voluto girare un film natalizio'

In una nuova intervista, Chris Evans ha parlato dei suoi progetti più recenti, spiegando perché non ha esitato nell'accettare un ruolo in Red One.

Chris Evans sarà protagonista, accanto a Dwayne Johnson, del film "natalizio" Red One e l'attore ha rivelato che ha sempre voluto realizzare un progetto dall'atmosfera festiva.

In una lunga intervista rilasciata al magazine GQ, la star ha infatti parlato dei suoi prossimi progetti.

Come l'attore ha scelto i suoi ruoli

Ghosted: Chris Evans in un'immagine

Tra le pagine della rivista, Chris Evans ha parlato dei film che ha girato negli ultimi anni, partendo da Ghosted che si è rivelato un mezzo flop. L'attore ha ammesso: "Per me sembrava un film come quelli che ho visto negli anni in cui ero un ragazzino, un tipo di film che forse non vediamo più spesso. E la domanda è se gli spettatori siano andati oltre quel tipo di film e non li apprezzino più".

Evans ha poi ammesso che non ha avuto alcun dubbio nell'accettare Pain Hustlers - Il business del dolore, in cui ha recitato accanto a Emily Blunt. L'ex interprete di Captain America ha inoltre lodato David Yates, regista del progetto, sostenendo: "Lui è una persona davvero adorabile. E il ruolo era realmente divertente. Era una parte che mi entusiasmava interpretare perché era un vero personaggio".

Ancora più semplice, infine, accettare Red One: "Stavo semplicemente cercando un film di Natale da girare fin dall'inizio della mia carriera".

Red One: 5 cose che sappiamo sul film di Natale con Dwayne Johnson e Chris Evans

I dettagli del film

Red One è un action natalizio realizzato da Amazon Prime Video che vedrà Dwayne Johnson protagonista assieme a Chris Evans. Nel cast anche J.K. Simmons nei panni di Babbo Natale.

Diretto da Jake Kasdan su una sceneggiatura di Chris Morgan, nel suo cast troveremo anche Bonnie Hunt, Lucy Liu, Kiernan Shipka, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Mary Elizabeth Ellis e Wesley Kimmel.