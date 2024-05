Red One, Dwayne Johnson faceva 'pipì nelle bottiglie'? Budget salito a 250 milioni per il suo comportamento

Nelle ultime ore Dwayne Johnson è finito nell'occhio del ciclone per alcune indiscrezioni circa il suo comportamento sul set del film Red One, che minerebbero l'immagine di professionista modello che l'ex wrestler si è costruito nel corso degli anni. L'ex The Rock avrebbe fatto smaltire dal suo entourage delle bottiglie d'acqua contenenti la sua urina mentre si trovava sul set del film.

Dwayne Johnson in un'immagine dell'action Faster

Inoltre, Johnson avrebbe accumulato fino a otto ore di ritardo durante le riprese del film. Negligenze che avrebbero provocato non pochi problemi alla produzione del film natalizio con Chris Evans e Kiernan Shipka.

Budget lievitato

Il comportamento poco professionale di Dwayne Johnson sul set avrebbe causato un aumento del budget di produzione fino a 250 milioni di dollari, soprattutto a causa dei suoi ritardi. Nonostante Amazon MGM Studios non abbia chiarito il budget del film, una fonte ha dichiarato:"È perfettamente normale che ci siano oscillazioni di budget entro il 15% dell'obiettivo, esattamente ciò che abbiamo sperimentato".

Non è la prima volta che l'abitudine di Dwayne Johnson di utilizzare le bottiglie di acqua sul set per urinare e non recarsi al bagno è di dominio pubblico. Nel 2021, nel corso di un'intervista, Johnson ha ammesso questa consuetudine quando si allena in palestra, secondo la sua versione perché i luoghi in cui si esercita sono sprovvisti di sanitari.

Un portavoce di Amazon MGM Studios ha 'difeso' la professionalità dell'attore:"Dwayne Johnson e Seven Bucks sono stati partner incredibili in Red One, un film che il pubblico di tutte le età amerà in questa stagione natalizia. I nostri test sono stati molto positivi, e non avremmo potuto farlo senza il costante impegno e supporto di Dwayne. Qualsiasi notizia che implichi che siamo arrivati a questo punto con lui che si presenta 7/8 ore in ritardo è sia ridicola che falsa". Red One è diretto da Jake Kasdan e comprende nel cast, oltre a Dwayne Johnson, anche Chris Evans, Kiernan Shipka, J.K. Simmons, Lucy Liu e Bonnie Hunt.