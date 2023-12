Red One: il film con Chris Evans e Dwayne Johnson sarà distribuito nei cinema

Amazon MGM Studios e Seven Bucks hanno annunciato che Red One, l'action movie natalizio con Dwayne Johnson e Chris Evans, arriverà nei cinema di tutto il mondo.

Amazon MGM Studios e Seven Bucks hanno infatti annunciato che il progetto arriverà nelle sale di tutto il mondo il 15 novembre 2024.

Un debutto nelle sale

Come accaduto con altri progetti, Red One resterà brevemente nei cinema per poi approdare sulla piattaforma di streaming Prime Video.

Il film dovrà quindi scontrarsi ai box office con Alto Knights, film con star Robert De Niro e ambientato nel mondo della mafia, e The Best Christmas Pageant Ever, prodotto da Lionsgate e Kingdom Story.

Le proiezioni test di Red One, inoltre, secondo le fonti di Deadline hanno ricevuto un'accoglienza particolarmente positiva da parte degli spettatori.

La storia alla base del lungometraggio è stata ideata da Hiram Garcia e alla regia è stato impegnato Jake Kasdan, mentre la sceneggiatura è firmata da Chris Morgan.

Il cast, oltre a Chris Evans e Dwayne Johnson, è composto anche da J.K. Simmons, Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Mary Elizabeth Ellis, e Wesley Kimmel.