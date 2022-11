Red One: 5 cose che sappiamo sul film di Natale con Dwayne Johnson e Chris Evans

Red One è il titolo della nuova pellicola natalizia con Dwayne Johnson e Chris Evans, la cui uscita è prevista per le vacanze del 2023: ecco tutto quello che sappiamo sul film.

Dwayne Johnson e Chris Evans hanno entrambi ottenuto il titolo di Sexiest Man Alive di People Magazine, hanno guadagnato miliardi di dollari al botteghino globale e hanno interpretato ruoli in alcuni dei franchise cinematografici più significativi del 21° secolo. Red One sarà il prossimo grande traguardo per la celeberrima coppia di attori hollywoodiani che, almeno fino a oggi, non ha mai recitato in un film natalizio.

The Gray Man: Chris Evans in una scena

In un futuro molto prossimo le due stelle del cinema, che in passato hanno incarnato personaggi appartenenti al franchise di Fast & Furious e al Marvel Cinematic Universe, uniranno le loro forze sul set di questo nuovo film di Natale: anche se per adesso non sono state rivelate molte informazioni a proposito del progetto, siamo già a conoscenza di una quantità sorprendente di dettagli relativi all'attesissima pellicola.

1. Red One uscirà su Prime Video durante le vacanze natalizie del 2023

Per adesso Prime Video non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale, ma il nuovo film ricco d'azione dovrebbe essere presentato in anteprima sulla piattaforma streaming durante le festività natalizie del 2023, almeno secondo quanto riportato da Deadline. Ciò potrebbe significare che il misterioso film con The Rock ed Evans uscirà proprio durante il periodo in cui tutti coloro con un abbonamento Amazon Prime, solitamente, si ritrovano a scorrere le offerte del Black Friday che arrivano puntualmente ogni anno verso la fine di novembre.

2. Dwayne Johnson e Chris Evans sono le star di The Red One

E quando arriverà come un regalo di Natale anticipato su Prime Video prima della fine del prossimo anno, Red One sarà un vero e proprio evento per i fan visto che secondo quanto rivelato il cast del film, già di per sé, sembra essere un vero e proprio regalo da mettere sotto l'albero: diamo un'occhiata alla lista delle star che prenderanno parte alla divertente commedia d'azione.

Black Adam: Dwayne Johnson in un'immagine

Per cominciare, attraverso un post di Instagram del novembre 2022, Chris Evans ha rivelato che in Red One interpreterà un personaggio di nome Jack O'Malley, nemesi di Callum Drift di Dwayne Johnson. Tra gli altri membri del cast, come rivelato da Deadline, figurano J.K. Simmons nei panni di Babbo Natale (è la seconda volta che interpreta una versione del personaggio) e Bonnie Hunt nei panni della signora Claus. A loro vanno ad aggiungersi anche Lucy Liu, Kiernan Shipka, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Mary Elizabeth Ellis e Wesley Kimmel in ruoli che per adesso non sono stati rivelati.

3. Red One è una "commedia d'azione natalizia a quattro quadranti"

La trama della pellicola è ancora un completo mistero, per adesso l'unico aspetto che conosciamo è l'identità dei personaggi di Johnson e di Evans, anche se è stata recentemente diffusa una breve descrizione ufficiale del nuovo film natalizio. Quando il progetto è stato annunciato per la prima volta nel giugno 2021, Deadline ha descritto Red One come "una commedia natalizia d'azione/avventura a quattro quadranti": sostanzialmente significa che il film piacerà sia al pubblico maschile che a quello femminile e che sarà adatto a tutte le età.

4. Red One sarà diretto da Jake Kasdan e scritto da Chris Morgan

Nel gennaio 2022, Variety ha riferito che Jake Kasdan, figlio del leggendario regista Lawrence Kasdan, è stato scelto per dirigere la pellicola, sancendo così la sua terza collaborazione con The Rock. Il regista ha già diretto la star nel sequel/reboot del 2017 di Jumanji e nel 2019 con Jumanji - The Next Level, pellicole che hanno totalizzato rispettivamente 962 milioni e 800 milioni di dollari al box office mondiale. In ogni caso, Kasdan non è l'unica persona coinvolta in Red One che ha già lavorato con Johnson: il copione del film è stato scritto da Chris Morgan, celebre sceneggiatore di Fast & Furious.

Nel giugno 2021, The Hollywood Reporter ha annunciato che Morgan si sarebbe occupato della stesura della sceneggiatura della nuova commedia d'azione natalizia; la storia su cui si basava il soggetto di Red One è stata originariamente proposta dal presidente della produzione di Seven Bucks, Hiram Garcia, secondo quanto riportato dal THR. Oltre al franchise di Fast & Furious, i crediti cinematografici di Morgan includono anche Wanted, La mummia, Bird Box, Cellular e The Vatican Tapes; lo sceneggiatore ha anche co-scritto il copione di Shazam! Furia degli Dei, la cui uscita nelle sale è prevista per il 17 marzo 2023.

5. La produzione di Red One è iniziata nel novembre 2022

Manca ancora circa un anno prima che i fan possano vedere la famosa coppia di star nel loro primo film di Natale, ma in termini di produzione le danze si sono già aperte: nel novembre 2022 Johnson ha scelto il suo account Instagram per condividere con i suoi 346 milioni di follower un paio di immagini inedite che sono state recentemente scattate sul set del film. Pochi giorni dopo, The Rock ha pubblicato un altro post in cui si può vedere J.K. Simmons nel suo costume da Babbo Natale all'interno di un centro commerciale affollato. I fan possono sicuramente aspettarsi di scoprire nuovi dettagli relativi alla pellicola con il passare delle prossime settimane.