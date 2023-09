Chris Evans snobba la Marvel: 'Scott Pilgrim è il film nel quale mi sono divertito di più a recitare'

In maniera sorprendente, Evans ha indicato il film di Edgar Wright come al più divertente al quale abbia preso parte in carriera, con buona pace dei Marvel Studios.

Nel corso di una videointervista concessa a GQ, Chris Evans ha parlato in maniera approfondita di un po' tutta la sua carriera finora e sorprendentemente ha indicato Scott Pilgrim vs. the World come "il film nel quale mi sono divertito di più a recitare", con tanti saluti ai Marvel Studios.

L'attore ha poi proseguito: "Lasciare quel set è stato straziante. È stato davvero come il primo momento in cui ho pensato: 'Potrei stare un po' qui con i ragazzi se avete bisogno di me'. Non volevo perdermi nulla. Le prove sono state intense e molto divertenti, ho dovuto imparare ad andare sullo skate. E sì, quella catena di mail con il cast è ancora attiva", ha aggiunto, riferendosi alla mail che ha poi condotto al ritorno del cast originale in Scott Pilgrim Takes Off.

Evans ha poi raccontato di quando ricevette le prime immagini del film, che ancora non era uscito, e di come pensava sarebbe stato un grande successo. Ma così non fu, il film fu un flop al box-office, ma Evans è "contento che riesca ancora a raggiungere il pubblico in tutti questi anni".

Scott Pilgrim vs. the World è infatti diventato negli anni un cult assoluto grazie al passaggio in home video e allo streaming.