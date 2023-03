Scott Pilgrim: l'intero cast del film sarà coinvolto nella realizzazione della serie animata

Il cast del film Scott Pilgrim sarà coinvolto nella realizzazione della serie animata che verrà realizzata per Netflix.

Bryan Lee O'Malley, autore della graphic novel, e BenDavid Grabinski saranno gli showrunner del progetto.

Edgar Wright ritornerà nel mondo di Scott Pilgrim vs. the World in veste di co-sceneggiatore, regista e produttore dell'adattamento animato che verrà realizzato da Science SARU.

I due showrunner hanno dichiarato: "Riuniremo la banda! Cera e Winstead, Babha, Culkin, Evans, Kendrick, Larson, Pill, Plaza, Routh, Schwartzman, Simmons, Webber, Whitman e Wong. Un cast stellare, perfettamente assemblato da Edgar Wright. E, con Science SARU alla guida della fenomenale animazione, non potremmo chiedere un team migliore per questa avventura. Non vediamo l'ora che i fan vecchi e nuovi vedano cosa stiamo preparando insieme ai nostri partner di Science SARU. Sarà una corsa folle".

Edgar Wright ha aggiunto: "Uno dei risultati di cui sono più orgoglioso e più apprezzabili della mia carriera è stato delineare e lavorare con il cast esplosivo di Scott Pilgrim. Dall'epoca dell'uscita del film nel 2010 abbiamo partecipato a Q&A, a incontri per celebrare il film e per raccogliere fondi, ma non c'è stata mai l'occasione di riunire l'intera gang per un vero progetto. Fino ad ora... Il creatore originale Bryan Lee O'Malley, insieme allo sceneggiatore BenDavid Grabinski hanno ideato una serie animata di Scott Pilgrim che non solo espande l'universo, ma anche... Beh, dovrete vederla. Sono più che felice di poter annunciare che ho aiutato a coinvolgere l'intero cast per dare voce ai propri personaggi in questa nuova epica avventura".

Al centro della storia raccontata tra le pagine e nel film, c'era il bassista Scott che vive a Toronto e si innamora di Ramona Flowers, ritrovandosi a combattere contro i suoi sette malvagi ex pur di frequentarla. La graphic novel è composta da sei volumi.

In Scott Pilgrim Michael Cera aveva la parte di Scott, mentre Ramona era stata interpretata da Mary Elizabeth Winstead. Nel cast c'erano anche Jason Schwartzman, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Allison Pill e Brandon Rout.