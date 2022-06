Chris Evans: i fratelli Russo lo vorrebbero come Wolverine nell'MCU

I fratelli Russo, veterani del mondo Marvel e registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, hanno dichiarato che vorrebbero un ritorno di Chris Evans nell'MCU, in particolare nei panni di Wolverine.

Avengers: Endgame, un momento del film con Chris Evans

Al momento sappiamo molto poco del multiverso e dei piani di Kevin Feige per il futuro dell'MCU mentre Maarvel cerca di costruire la sua prossima grande saga, ma è stato già anticipato che un possibile ritorno di volti noti del popolare universo cinematografico sarebbe apprezzato. Infatti, il ritorno di Chris Evans, ex Captain America, sarebbe benvoluto soprattutto dai fratelli Russo, che lo vedrebbero bene nei panni del nuovo Wolverine.

Parlando al podcast Phase Zero di ComicBook.com, ad Anthony e Joe Russo è stato chiesto se ci fosse un altro supereroe che avrebbero voluto rivedere nell'universo Marvel, e la loro risposta è stata "Wolverine", l'amato personaggio recentemente "abbandonato" da Hugh Jackman. E chi vedrebbero bene nei suoi panni? Proprio Chris Evans:

"Chris ha una grande fisicità, è bravissimo nel controllare il suo corpo. È un attore incredibile. E non lo intendo in senso negativo, ma non è per niente come Captain America. Steve è molto tranquillo, Chris è energico, divertente e carismatico, porta sul set un sacco di energia. Ci piacerebbe tantissimo vederlo in un ruolo come Wolverine".

Al momento è solo un desiderio dei due registi, ma Chris Evans ha sempre dichiarato che se fosse tornato nell'MCU avrebbe preferito reinterpretare La Torcia Umana nei Fantastici 4. Chissà se cambierà idea.

Per adesso l'attore nega un imminente ritorno nell'MCU, visto che è impegnato nella promozione di Lightyear - La vera storia di Buzz, al cinema dalla scorsa settimana, in cui presta la voce al protagonista.